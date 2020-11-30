У вівторок, 1 грудня, "Аякс" на виїзді спробує відібрати очки у "Ліверпуля" у рамках 5-го туру групи Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Ліверпуль – Аякс: прогноз

У цьому матчі зустрічаються команди, які є сусідами у групі D. Лідирує у таблиці "Ліверпуль", який у своєму активі має три перемоги та одного разу завершували зустріч поразкою – 9 очок, пише 24 канал.

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"Аякс" перебуває за спиною у англійців – 7 набраних пунктів. Команди зустрічались у першому турі групи. Тоді мінімальну перемогу здобули підопічні Клоппа – 0:1. До цього поєдинку команди зустрічались на офіційному рівні понад 50 років тому. Єдиний гол забили навіть не футболісти "Ліверпуля". Результативний м'яч у власні ворота забив Ніколас Тальяфіко.

Обидвом командам потрібно лише перемагати, щоб почуватись комфортно у заключному турі групи Ліги чемпіонів. Звитяга дозволить "Ліверпулю" вийти в 1/8 фіналу турніру.

Кадрові втрати "Ліверпуля"

"Червоні" зіткнулись з серйозними кадровими втратами перед матчем. На поле точно не вийдуть Вірджіл Ван Дейк, Джо Гомес, Трент Александр-Арнольд, Алекс Окслейд-Чемберлен і Джердан Шакірі. Під великим питанням залишається участь у зустрічі Джеймса Мілнера, Тьяго Алькантари і Набі Кейта.

Матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Ліверпуль" – "Аякс" відбудеться 1 грудня о 22:00

Прогноз Marathonbet

Перевагу у цій зустрічі віддають англійському "Ліверпуль". На їх перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,70. Звитяга нідерландського клубу оцінена у тричі вище – 4,80. Нічия у цій зустрічі має коефіцієнт 4,40.

Букмекери схиляються до того, що зустріч завершиться мінімальною перемогою команди Клоппа (2:1) або нічиєю (1:1). Такі рахунку оцінені у 8,30 та 8,40 відповідно.

А от у те, що "Аякс" зможе вирвати три очки на виїзді та завершити поєдинок з рахунком на табло 0:1 – 22,00.

На те, що обидві команди заб'ють, але переможцями з поля підуть футболісти "Ліверпуля" – 2,72. На аналогічний показник, але звитяга буде на стороні нідерландського гранда – 6,55.

Спеціалісти вагаються, хто заб'є гол у складі англійців. Вони віддали Діогу Жоті та Садіо Мане однакові коефіцієнти – по 2,15.

У "Аяксі" своє прізвище на табло ймовірно запише нападник Клас-Ян Хунтелар – 3,25.