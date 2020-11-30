Во вторник, 1 декабря, "Бавария" сыграет выездной матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Атлетико". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Атлетико – Бавария: перед матчем

После четырех туров группового раунда "Бавария" возглавляет группу A, они показали 100-процентный показатель – 4 победы и 12 очков, пишет 24 канал.

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Сразу за ними расположился мадридский "Атлетико", который довольно неоднозначно выступает в групповом раунде – 5 очков.

В истории противостояний этих клубов насчитывается семь встреч, из которых четыре завершились в пользу баварцев. "Атлетико" выигрывал лишь однажды, две игры закончились вничью. В первом круге "Бавария" разгромила Атлетико со счетом 4:0.

Матч 5-го тура группы Лиги чемпионов "Атлетико" – "Бавария" состоится 1 декабря в 22:00

Прогноз от букмекеров Marathonbet

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам матча. На их победу стоит коэффициент 2,03. В успех "Баварии" тоже верят, но немного меньше – 3,72. Эксперты считают, что ничья во встрече маловероятна 4,10.

Внимание! В букмекерской компании Marathonbet на матч "Атлетико" – "Бавария" действует нулевая маржа.

Поединок может завершиться со счетом 2:1 в пользу хозяев – 7,90. Специалисты считают, что обеим командам удастся отличиться в матче – 1,63. Счет во встрече за мадридцев скорее всего откроет Жуан Феликс – 5,30.

А вот принимая во внимание игроков гостей, то лучший коэффициент первого забитого гола отдали Роберту Левандовски – 4,35.

На показатель, что команда из Мадрида первой забьет и доведет встречу до победы стоит коэффициент 2,32. На аналогичный показатель, но в исполнении "Баварии" – 4,45.