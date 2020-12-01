1 декабря "Ливерпуль" сыграет с "Аяксом" в матче Лиги чемпионов. В Украине этот мачт можно посмотреть по телевидению, а так онлайн.

Правами на трансляцию матчей Лиги чемпионов в Украине владеет исключительно группа каналов "Футбол 1/2/3", пишет 24 канал. Именно на канале "Футбол 2" и будет прямая трансляция матча "Ливерпуль" – "Аякс".

Начало трансляции матча "Ливерпуль" – "Аякс" в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

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Где смотреть матч "Ливерпуль" – "Аякс" онлайн

Смотреть легально онлайн матч "Ливерпуль" – "Аякс" можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен в месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдутся в 139 гривен в месяц.

Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Матч онлайн могут пересмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.