1 грудня "Ліверпуль" зіграє з "Аяксом" у матчі Ліги чемпіонів. В Україні цей мачт можна переглянути по телебаченню, а так онлайн.

Правами на трансляцію матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє винятково група каналів "Футбол 1/2/3", пише 24 канал. Саме на каналі "Футбол 2" і буде пряма трансляція матчу "Ліверпуль" – "Аякс".

Початок трансляції матчу "Ліверпуль" – "Аякс" о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

Не пропустіть Хто стане переможцем матчу ЛЧ – "Ліверпуль" чи "Аякс": прогноз букмекерів

Де дивитися матч "Ліверпуль" – "Аякс" онлайн

Дивитися легально онлайн матч "Ліверпуль" – "Аякс" можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць.

Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.