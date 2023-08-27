Клуб Бекхэма сделал самую успешную инвестицию в своей истории, пригласив в команду аргентинца Лионеля Месси. Благодаря магии звездного форварда Интер Майами постепенно превращается из гадкого утенка в прекрасного лебедя, сообщает 24 Канал.

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Сказка Лео в США продолжается

В ночь на 27 августа состоялся матч 28-го тура МЛС, в котором Интер Майами играл на выезде против Нью-Йорка Ред Буллс. Лионель Месси начал поединок со скамейки запасных.

В конце первого тайма парагвайский новичок Интер Майами Диего Гомес открыл счет во встрече. На 60-й минуте поединка на поле появился волшебник Лео.

Под конец встречи Месси установил окончательный счет во встрече, закатив мяч в пустые ворота "быков". В этом эпизоде следует отметить всю комбинацию, в которой непосредственное участие принял аргентинец.

Видео гола Месси

Отметим, что этот гол стал первым для Месси в МЛС. Интер Майами благодаря аргентинцу прервал 11-матчевую безвыигрышную серию и покинул последнюю строчку в таблице Восточной конференции.

Напомним, Лионель Месси на правах свободного агента стал игроком Интер Майами 15 июля 2023 года. В новом клубе аргентинец сыграл 9 матчей, забил 11 голов и отдал 3 ассиста. Все поединки с участием Лео завершились победами. Вместе с Месси Интер Майами завоевал свой первый трофей – Кубок лиг-2023.