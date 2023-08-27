Клуб Бекхема зробив найуспішнішу інвестицію у своїй історії, запросивши в команду аргентинця Ліонеля Мессі. Завдяки магії зіркового форварда Інтер Маямі поступово перетворюється з бридкого каченяти в прекрасного лебедя, повідомляє 24 Канал.
До теми Лео – творець історії: Мессі з Кривцовим виграли перший трофей для свого клубу – відео
Казка Лео в США триває
У ніч на 27 серпня відбувся матч 28-го туру МЛС, в якому Інтер Маямі грав на виїзді проти Нью-Йорк Ред Буллс. Ліонель Мессі розпочав поєдинок з лави запасних.
Наприкінці першого тайму парагвайський новачок Інтер Маямі Дієго Гомес відкрив рахунок у зустрічі. На 60-й хвилині поєдинку на полі з'явився чарівник Лео.
Під кінець зустрічі Мессі встановив остаточний рахунок в зустрічі, закотивши м'яч в пусті ворота "биків". В цьому епізоді варто відзначити всю комбінацію, в якій безпосередню участь взяв аргентинець.
Відео голу Мессі
Зазначимо, що цей гол став першим для Мессі в МЛС. Інтер Маямі завдяки аргентинцю перервав 11-матчеву безвиграшну серію та залишив останній рядок в таблиці Східної конференції.