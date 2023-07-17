Нещодавно Ліонель Мессі був представлений в якості гравця Інтер Маямі. Аргентинець переїхав в МЛС вільним агентом після двох сезонів у ПСЖ.

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Ліонеля нарешті представили у Маямі перед вболівальниками клубу. Під час презентації стався курйозний момент із Мессі та його середнім сином Матео.

Нападник ходив по полю і махав руками у бік фанатів. У цей час хлопець грався з м'ячем і вирішив поглузувати з батька, прокинувши йому снаряд між ніг. Після цього Матео переможно здійняв руки до гори.

Відео моменту із сином Ліонеля Мессі:

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Нагадаємо, що Ліонель Мессі разом із Антонеллою Рокуццо є батьками трьох синів. Старшого звати Тьяго (11 років), середнього – Матео (8 років) та молодшого – Чіро (5 років).

Контракт Лео із Інтером розрахований на три роки. Також за команду з Маямі грає центрбек Сергій Кривцов. Наразі справи у команди йдуть не дуже добре. Після 22-х матчів клуб йде останнім у Східній конференції.