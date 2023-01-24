Перемога на чемпіонаті світу-2022 змінила думки Ліонеля Мессі щодо пролонгації співпраці з ПСЖ. Аргентинець добути свій контракт у Парижі, який спливає 30 червня 2023 року, та покинути французький гранд.

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Парижани хочуть усіма силами втримати Лео

Хоча раніше була інформація, що парижани серйозно налаштовані на перемовини з Мессі про продовження угоди. Мова йшла про можливу пролонгацію контракту з 36-річним нападником щонайменше до літа 2024 року.

Також у ЗМІ фігурує інформація, що начебто Ліонелем зацікавився саудівський Аль-Хіляль. Арабський клуб переманює форварда космічною зарплатою у розмірі 300 мільйонів доларів на рік. А це більше, аніж в Аль-Насрі заробляє Кріштіану Роналду.

Нагадаємо! Роналду, який 1 січня 2023 року став гравцем Аль-Насра, може отримувати у новому клубі 90 мільйонів євро, які переростуть у 200 мільйонів з урахуванням комерційних та спонсорських угод.

Клуби саудівської Про-ліги надаремно закликають світових зірок футболу переходити у їх команди. Такі трансфери привернуть увагу до місцевого чемпіонату та можуть добре вплинути на те, що саме Саудівська Аравія стане країною-господаркою ЧС-2030. Ця арабська країна претендує на проведення Мундіалю у 2030 році.

Цікаво, що Роналду вже отримав привабливу пропозицію від саудитів. Кріштіану отримає 200 мільйонів євро, якщо стане амбасадором заявки Саудівської Аравії у боротьбі за чемпіонат світу-2030. Начебто португалець вже погодився на таке грошове запрошення.

Як Мессі виступає за ПСЖ