Лионель Месси сравнялся с Кришитану Роналду за количество забитых мячей в рамках топ-5 лиг Европы. Аргентинец в шаге от того, чтобы переплюнуть португальца.

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Футбольные короли

Лионель Месси забил гол в ворота Ланса (3:1) после шикарной передачи пяткой от Килиана Мбаппе, который в очередной раз продемонстрировал невероятное взаимодействие аргентинца и француза. Взятие ворот от Лионеля стало 495-м для него в рамках топ-5 лиг Европы. Таким образом, Месси по этому показателю сравнялся с Криштианом Роналдом, тем самым продемонстрировав, что они настоящие легенды футбола.

Однако есть определенное "но". Чтобы добиться такого результата аргентинцу понадобилось на 50 матчей меньше, чем португальцу, поскольку Месси оформил 495 гола за 572 поединка, а вот Криштиану – за 626. продолжает сиять в Европе.

Единственный способ португальца навязать борьбу Месси, возвратиться на самый сильный футбольный континент. Раньше ходили слухи, что португалец может присоединиться к Ньюкаслу, если "сорокам" удастся выйти в Лигу чемпионов. Пока они занимают 3 место в Английской Премьер-лиге.

Вклад в такой результат Месси делал в футболке Барселоны и ПСЖ, а Роналду успел забивать за большее количество европейских клубов, а именно за Спортинг, Реал Мадрид, Ювентус и дважды за Манчестер Юнайтед.

Аргентинец в состоянии французского гранда