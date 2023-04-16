Страшную травму получил игрок Радомяка Франциско Рамос в проигранном матче против Краковии (3:0), за которую выступает Евгений Коноплянка. Скорая выехала на поле, чтобы помочь травмированному футболисту.

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Сражались до последнего

В турнирной таблице обе команды разделяет всего один балл, поэтому боевое настроение от игроков польских коллективов было обеспечено. Футболисты шли в жесткие стыки до конца, однако один из них стал роковым для опорного полузащитника Радомяка. Страшный инцидент произошел уже в конце встречи.

Франциско Рамос столкнулся в подкате с игроком Краковии и сразу скрутился от боли. На поле сразу появилась карета скорой помощи, которая помогла игроку Радомяка покинуть поле. Матч приостановился, а таким образом продолжался все 110 минут. Как оказалось, жесткое столкновение породило перелом ноги Франциско Рамоса.

Кстати, Евгений Коноплянка появился на футбольном поле на 90+9 минуте встречи.

Результат обследования Франциско Рамоса / твиттер Себастьяна Стажевски

Видео жуткого инцидента: