Ліонель Мессі зрівнявся з Крішітану Роналду за кількість забитих м'ячів в рамках топ-5 ліг Європи. Аргентинець за крок до того, аби переплюнути португальця.
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Футбольні королі
Ліонель Мессі забив гол у ворота Ланса (3:1) після шикарної передачі п'ятою від Кіліана Мбаппе, який у черговий раз продемонстрував неймовірну взаємодію аргентинця та француза. Взяття воріт від Ліонеля стало 495-им для нього у рамках топ-5 ліг Європи. Таким чином, Мессі за цим показником зрівнявся з Кріштіану Роналду, тим самим продемонструвавши, що вони справжні легенди футболу.
Проте є певне "але". Щоб добитися такого результату аргентинцю знадобилося на 50 матчів менше, аніж португальцю, оскільки Мессі оформив 495 голі за 572 поєдика, а от Кріштіану – за 626. До того ж, Ліонель без проблем може обігнати Роналду, який вередує у Саудівській Аравії, а от аргентинець продовжує сяяти у Європі.
Єдиний спосіб португальця нав'язати боротьбу Мессі, повернутися на найсильніший футбольний континент. Раніше ходили чутки, що португалець може приєднатися до Ньюкасла, якщо "сорокам" вдасться вийти до Ліги чемпіонів. Наразі вони посідають 3 місце в Англійській Прем'єр-лізі.
Вклад у такий результат Мессі робив у футболці Барселони та ПСЖ, Роналду ж встиг позабивати за більшу кількість європейських клубів, а саме за Спортінг, Реал Мадрид, Ювентус та двічі за Манчестер Юнайтед.
Аргентинець у стані французького гранда
- Контракт аргентинця з ПСЖ чинний до літа 2023-го року. До французького колективу Мессі приєднався задарма у 2021-му році. оскільки Барселона не могла вписати велику зарплату нападника у рамки правил Ла Ліги.
- За французький колектив Мессі провів 69 поєдинків, забив 31 гол та віддав 33 асиста.
- В складі ПСЖ Мессі ставав чемпіоном Франції та вигравав Суперкубок країни. А от Кубок Франції – єдиний титул, який ще Ліонелю не підкорювався у його кар'єрі. І за таким розвитком подій вже і не підкориться. Оскільки ПСЖ вилетів від Марселя в 1/8 Кубка Франції, а переможний гол у матчі забив саме Руслан Маліновський.
- Також перебуваючи у складі ПСЖ, Мессі завоював сьомий "Золотий м'яч".
- Нещодавно у Ліонеля виник свіжий конфлікт з парижанами, через що він пішов з тренування.
- ПСЖ надіється продовжити співпрацю з Мессі, проте за смішних умов.