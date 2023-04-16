Ліонель Мессі зрівнявся з Крішітану Роналду за кількість забитих м'ячів в рамках топ-5 ліг Європи. Аргентинець за крок до того, аби переплюнути португальця.

Варте уваги Швидка виїхала на поле: Коноплянка став свідком страшного перелому – відео

Футбольні королі

Ліонель Мессі забив гол у ворота Ланса (3:1) після шикарної передачі п'ятою від Кіліана Мбаппе, який у черговий раз продемонстрував неймовірну взаємодію аргентинця та француза. Взяття воріт від Ліонеля стало 495-им для нього у рамках топ-5 ліг Європи. Таким чином, Мессі за цим показником зрівнявся з Кріштіану Роналду, тим самим продемонструвавши, що вони справжні легенди футболу.

Проте є певне "але". Щоб добитися такого результату аргентинцю знадобилося на 50 матчів менше, аніж португальцю, оскільки Мессі оформив 495 голі за 572 поєдика, а от Кріштіану – за 626. До того ж, Ліонель без проблем може обігнати Роналду, який вередує у Саудівській Аравії, а от аргентинець продовжує сяяти у Європі.

Єдиний спосіб португальця нав'язати боротьбу Мессі, повернутися на найсильніший футбольний континент. Раніше ходили чутки, що португалець може приєднатися до Ньюкасла, якщо "сорокам" вдасться вийти до Ліги чемпіонів. Наразі вони посідають 3 місце в Англійській Прем'єр-лізі.

Вклад у такий результат Мессі робив у футболці Барселони та ПСЖ, Роналду ж встиг позабивати за більшу кількість європейських клубів, а саме за Спортінг, Реал Мадрид, Ювентус та двічі за Манчестер Юнайтед.

Аргентинець у стані французького гранда