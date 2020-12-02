В главном европейском клубном турнире может измениться формат группового этапа. Круговой турнир будет проводиться по "швейцарской системе", и каждый клуб сыграет 10 матчей вместо шести.

Об этом сообщает The Times. Подобная система используется в шахматах и ​​других видах спорта.

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Как будет работать "швейцарская система"

Она предусматривает, что в дивизионе будет 32 или 36 команд, но не каждый сыграет с каждым – все будет определено с помощью жеребьевки. Команда сыграет по пять матчей дома и в гостях с различными соперниками в зависимости от их статуса и посева.

Очки, набранные каждой командой в 10 матчах, будут учтены в одной таблице, в плей-офф пройдут 16 лучших. Первая будет играть с 16-й, 2-я – с 15-й и так далее. Места с 17 по 24-е отправятся в Лигу Европы.

Важно! Ожидается, что более подробные детали будут представлены в ближайшие две недели.

Ассоциация европейских клубов (ECA) и Ассоциация европейских лиг считают, что в "швейцарской системе" есть потенциальные преимущества – этот формат будет еще более привлекательным для вещателей. Новый формат планируют внедрять с нового цикла – 2024 года.