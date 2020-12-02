У головному європейському клубному турнірі може змінитися формат групового етапу. Круговий турнір буде проводитися за "швейцарською системою", і кожен клуб зіграє 10 матчів замість шести.

Про це повідомляє The Times. Подібна система використовується в шахах та інших видах спорту.

Цікаво Шахтар вдруге сенсаційно переміг Реал на НСК "Олімпійський": відео

Як буде працювати "швейцарська система"

Вона передбачає, що в дивізіоні буде 32 або 36 команд, але не кожна зіграє з кожною – все буде визначено за допомогою жеребкування. Команда зіграє по п'ять матчів вдома та в гостях з різними суперниками у залежності від їх статусу і посіву.

Очки, набрані кожною командою в 10 матчах, будуть враховані в одній таблиці, у плей-офф пройдуть 16 найкращих. Перша буде грати з 16-ю, 2-а – з 15-ю і так далі. Місця з 17-го по 24-е відправляться в Лігу Європи.

Важливо! Очікується, що більш докладні деталі будуть представлені в найближчі два тижні.

Асоціація європейських клубів (ECA) і Асоціація європейських ліг вважають, що в "швейцарській системі" є потенційні переваги – цей формат буде ще більш привабливим для мовників. Новий формат планують впроваджувати з нового циклу – 2024 року.