В среду, 5-го августа, сезон Лиги Европы 2019/2020 взял рестарт матчами 1/8 финала. В течение двух дней определились все участники 1/4 финала. Когда состоятся матчи четвертьфинала – читайте в материале Спорт 24.

Матчи четвертьфинальной стадии Лиги Европы будут сыграны в течение двух дней и будут состоять из одной игры. Об этом сообщает 24 канал. К слову: Кто вышел в 1/4 финала Лиги Европы Расписание матчей Лиги Европы 10 августа 22:00 Интер (Италия) – Байер (Германия) Манчестер Юнайтед (Англия) – Копенгаген (Дания) 11 августа 22:00 Вулверхэмптон (Англия) – Севилья (Испания) Шахтер (Украина) – Базель (Швейцария) Матчи стадии 1/2 финала пройдут 16 и 17 августа. Финал запланирован на 21 августа. Все поединки происходят в Германии при пустых трибунах.