Расписание матчей 1/4 финала Лиги Европы: когда сыграет "Шахтер"
В среду, 5-го августа, сезон Лиги Европы 2019/2020 взял рестарт матчами 1/8 финала. В течение двух дней определились все участники 1/4 финала. Когда состоятся матчи четвертьфинала – читайте в материале Спорт 24.
Матчи четвертьфинальной стадии Лиги Европы будут сыграны в течение двух дней и будут состоять из одной игры. Об этом сообщает 24 канал.
К слову: Кто вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Расписание матчей Лиги Европы
10 августа
22:00
Интер (Италия) – Байер (Германия)
Манчестер Юнайтед (Англия) – Копенгаген (Дания)
11 августа
22:00
Вулверхэмптон (Англия) – Севилья (Испания)
Шахтер (Украина) – Базель (Швейцария)
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