Розклад матчів 1/4 фіналу Ліги Європи: коли зіграє "Шахтар"
У середу, 5-го серпня, сезон Ліги Європи 2019/2020 взяв рестарт матчами 1/8 фіналу. Протягом двох днів визначилися усі учасники 1/4 фіналу. Коли відбудуться матчі чвертьфіналу – читайте у матеріалі Спорт 24.
Матчі чвертьфінальної стадії Ліги Європи будуть зіграні протягом двох днів та складатимуться з однієї гри. Про це повідомляє 24 канал.
До слова: Хто вийшов в 1/4 фіналу Ліги Європи
Розклад матчів Ліги Європи
10 серпня
22:00
Інтер (Італія) – Баєр (Німеччина)
Манчестер Юнайтед (Англія) – Копенгаген (Данія)
11 серпня
22:00
Вулверхемптон (Англія) – Севілья (Іспанія)
Шахтар (Україна) – Базель (Швейцарія)