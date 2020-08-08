Ліга чемпіонів сезону 2019/2020 офіційно відновилася 7-го серпня. В 1/8 фіналу перемоги здобули "Манчестер Сіті" та "Ліон", які приєдналися ще до чотирьох учасників 1/4 фіналу.

Дебютний вихід "Лейпцига" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У першому матчі німецький "Лейпциг" мінімально переміг на виїзді "Тоттенхем" – 1:0, пише 24 канал. Єдиний гол у матчі з пенальті забив Тімо Вернер.

У матчі-відповіді, який відбувався у Лейпцигу, "шпорам" потрібна була лише перемога. Проте, вже з перших хвилин зустрічі матч пішов не за планом англійського клубу. Станом на 21 хвилину рахунок у зустрічі вже був 2:0 на користь футболістів "Лейпцига". Першу реальну загрозу воротам німецької команди "Тоттенхем" завдав аж наприкінці першого тайму.

У другому таймі "Лейпциг" відзначився ще одного разу і завершив матч із рахунком – 3:0.

Огляд матчу "Лейпциг" розгромив "Тоттенхем" і вперше зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відео

Загальний рахунок за сумою двох матчів склав 4:0 на користь німецького клубу. Для "биків" це дебютний вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Ілічіч вперше в історії вивів "Аталанту" у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Перший матч між цими клубами відбувався у Італії. "Аталанта" розгромно перемогла іспанську команду із рахунком – 4:0. Другий матч, який відбувався за пустих трибун відзначився справжньою "гольовою феєрією". Команди по черзі відзначались результативними ударами.

До 81-ї хвилини зустрічі рахунок на табло був 3:3, здалось італійський клуб влаштовував такий результат матчу, але півзахисник "Аталанти" Йосип Ілічіч був проти такого рахунку. На 82-й хвилині він дальнім ударом поставив крапку в зустрічі – 3:4.

​Це варто побачити "Аталанта" з покером Ілічіча вперше в історії вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів – відео

Таким чином, "Аталанта" здолала "Валенсію" за сумою двох матчів з рахунком 8:4 і вперше у своїй історії пробилася у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

ПСЖ при порожніх трибунах здолав "Боруссію" та вийшов у чвертьфінал

Матч між ПСЖ та дортмундською "Боруссією" в Парижі відбувся без глядачів. Усьому причина – спалах коронавірусу. Тож вихід у чвертьфінал паризького клубу вболівальники побачити змогли лише в трансляції.

А переміг ПСЖ завдяки двом голам ще у першому таймі. Спочатку забив Неймар після пасу Ді Марії, а вже перед перервою відзначився Бернат після прострілу партнера.

Як це було ПСЖ при порожніх трибунах здолав "Боруссію" та пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів – відео

Догравали "джмелі" матч в меншості після вилучення Джана. А за сумою двох матчів поступилися ПСЖ.

"Ліверпуль" складає з себе повноваження переможця Ліги чемпіонів

Англійський "Ліверпуль" не зумів захистити титул переможця Ліги чемпіонів. Команда поступилася за сумою двох матчів "Атлетіко". Хоча основний час на "Енфілд Роуд" закінчився перемогою "Ліверпуля" 1:0. Але з таким же рахунком "Атлетіко" переміг вдома, тож командам випало грати два додаткові тайми.

На початку першого з них Фірміно навіть забив. Але ще до того, як минули перший екстратайм, "Атлетіко" забив двічі – Маркос Льоренте оформив дубль після помилок Адріана.

Добив же "Ліверпуль" Мората, який на першій компенсованій до доданого арбітром часу забив третій гол гостей і приніс перемогу "Атлетіко".

Більше про це "Ліверпуль" поступився вдома "Атлетіко" та вилетів з Ліги чемпіонів: відео

Своїх наступних суперників команди дізнаються 20 березня, коли відбудеться жеребкування.

"Манчестер Сіті" вибив "Реал"

Англійський "Манчестер Сіті" зумів пробитися до чвертьфіналу, здолавши в 1/8 фіналу мадридський "Реал".

Ще в лютому "містяни" вирвали перемогу в Мадриді з рахунком 2:1. Через карантин повторна гра відбулася тільки 7-го серпня.

У Манчестері підопічні Пепа Гвардіоли повторили результат першої гри і здобули перемогу з рахунком 2:1.

Сенсаційний виліт "Ювентуса"

Несподівано покидає Лігу чемпіонів на стадії 1/8 фіналу чемпіон Італії "Ювентусу". За сумою двох матчів туринці програли "Ліону".

Французький клуб здобув мінімальну перемогу в домашній грі. Матч-відповідь в Турині був на користь "Ювентуса" – 2:1.

За сумою двох матчів була зафіксована нічия 2:2, але до чвертьфіналу вийшов "Ліон" завдяки забитому голу на виїзді.

Хто зіграє у чвертьфіналі