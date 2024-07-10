Впоследствии, после неудачного выступления на Евро-2024 в Германии, сборная Украины начнет играть в Лиге Наций УЕФА. Украинская команда будет играть в дивизионе B1 против Албании, Чехии и Грузии.

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"Домашние" стадионы для Украины

Из-за войны сборная Украины должна постоянно искать, где проводить свои номинально "домашние" матчи. Первая игра в квартете состоится 7 сентября против Албании. Украинцы будут принимать албанцев в Праге на стадионе местной Спарты.

К слову. На этом стадионе сборная Украины уже играла свой матч против сборной Северной Македонии в рамках квалификации к Евро-2024. Тогда украинская команда одержала победу, переиграв македонцев со счетом 2:0.

Затем национальная команда, 11 октября, сыграет против сборной Грузии в Познани. Матч против Чехии украинцы сыграют во Вроцлаве – 14 октября.

Сборной Украины важно хорошо выступить в этой кампании, потому что победитель группы перейдет в высший дивизион А. Также перед отбором на Чемпионат мира будут учитывать международный рейтинг команд.

Напомним, что украинская команда уже играла в дивизионе А. Игроки заболели Covid-19 и не смогли сыграть матч, из-за чего сборная Украины получила техническое поражение против сборной Швейцарии. По итогам таблицы украинцы заняли 4 место и вылетели в дивизион B.