Згодом, після невдалого виступу на Євро-2024 у Німеччині, збірна України розпочне грати у Лізі Націй УЄФА. Українська команда буде грати в дивізіоні B1 проти Албанії, Чехії та Грузії.

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"Домашні" стадіони для України

Через війну збірна України повинна постійно шукати, де проводити свої номінально "домашні" матчі. Перша гра в квартеті відбудеться 7 вересня проти Албанії. Українці будуть приймати албанців у Празі на стадіоні місцевої Спарти.

До слова. На цьому стадіоні збірна України вже грала свій матч проти збірної Північної Македонії у рамках кваліфікації до Євро-2024. Тоді українська команда здобула звитягу, перегравши македонців з рахунком 2:0.

Потім національна команда, 11 жовтня, зіграє проти збірної Грузії у Познані. Матч проти Чехії українці зіграють у Вроцлаві – 14 жовтня.

Збірній України важливо добре виступити у цій кампанії, тому що переможець групи перейде в вищий дивізіон А. Також перед відбором на Чемпіонат світу будуть враховувати міжнародний рейтинг команд.

Нагадаємо, що українська команда вже грала у дивізіоні А. Гравці захворіли Covid-19 і не змогли зіграти матч, через що збірна України отримала технічну поразку проти збірної Швейцарії. За підсумками таблиці українці зайняли 4 місце і вилетіли у дивізіон B.