Национальная сборная Украины под руководством Сергея Реброва не сумела выполнить программу минимум на чемпионат Европы и выйти в плей-офф. В сети появились даже слухи о возможном увольнении главного тренера.

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Полное доверие Реброву

Все точки над "і" были поставлены на исполкоме. Полную поддержку главному тренеру "сине-желтых" выразил президент УАФ Андрей Шевченко. Его предложение поддержали все члены исполкома.

"На самом чемпионате сборная не оправдала надежд и не вышла из группы. Основной причиной стал провальный первый матч, в котором мы уступили сборной Румынии. К сожалению, в следующих матчах исправить ситуацию не удалось, хотя команда Сергея Реброва и смогла набрать четыре очка – это самый большой результат за все время выступлений сборной Украины в финальных турнирах Евро", – отметил президент УАФ.

Андрей Николаевич добавил, что для команды были созданы все условия для качественной подготовки. Однако стоит также не забывать, что Ребров возглавил сборную уже во время отборочного цикла.

В целом Исполком УАФ поддержал направление развития национальной сборной и выразил полное доверие и поддержку тренерскому штабу Сергея Реброва,

– резюмировал Шевченко.

Реброву нужно оправдывать кредит доверия

Теперь главной задачей для национальной сборной является подготовка к старту в Лиге наций, а также квалификации к чемпионату мира-2026.

На следующем заседании Исполнительного комитета, которое состоится перед стартом в Лиге наций, будет проанализировано выступление олимпийской и двух юношеских сборных Украины.

Напомним, на Евро-2024 сборная Украины сыграла лишь три матча на групповом этапе. В первом поединке "сине-желтые" неожиданно уступили Румынии (0:3). Во втором туре подопечные Реброва обыграли Словакию (2:1), а в последнем поединке подписали мировую с Бельгией (0:0).

Сборная Украины набрала четыре очка в групповом турнире. Столько же баллов у соперников по квартету, но из-за худшей разницы мячей "сине-желтые" досрочно завершили турнир.