Перед последним туром все сборные квартета Е набрали по три балла. Поэтому результаты двух параллельных матчей определили окончательное распределение мест в группе и путевки в 1/8 финала, пишет 24 Канал.

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Украина с четырьмя очками вылетела с ЧЕ-2024

В решающем поединке "сине-желтые" сыграли вничью с одной из лучших сборных мира (0:0). В параллельной встрече Словакия и Румыния прогнозируемо не рисковали и оформили мировую (1:1).

В итоге сборная Украины заняла последнее место в группе Е и завершила свои выступления на Евро-2024.

Отметим, что матчи 1/8 финала чемпионата Европы-2024 состоятся 29 июня, 30 июня, 1 и 2 июля. Победители противостояний выйдут в четвертьфинал.

Сборная Украины в предыдущем розыгрыше континентального турнира вышла в плей-офф с третьего места. Тогда команда Андрея Шевченко дошла до 1/4 финала, где уступила Англии со счетом 0:4. Сейчас это самое высокое достижение "сине-желтых" в финальных турнирах чемпионата Европы.