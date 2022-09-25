Проблемы у обеих сборных
Интересно, что кадровые проблемы у обеих сборных возникли на одном и том же звене футбольного поля – в полузащите. В матче против Украины шотландцам точно не поможет полузащитник Скотт Мактоминей.
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В предыдущем матче против Ирландии 25-летний футболист получил желтую карточку, ставшую для него уже второй в нынешнем розыгрыше группового раунда Лиги наций. Поэтому следующий поединок Мактоминей пропустит.
Свою первую карточку желтого цвета он получил в игре против Армении.
Отметим, что Мактоминей отыграл все 90 минут в предыдущем поединке против Украины. Скотт помог команде разгромить на своем поле украинцев 3:0. Также провел весь матч против ирландцев, тоже закончившийся в пользу Шотландии 2:1.
Под вопросом участие в игре Кирана Тирни и Аарона Хики. Оба получили повреждения в игре против Ирландии. Хотя тренер Шотландии Стив Кларк уверял, что травмы у его подопечных несерьезны, поэтому они сыграют против Украины. Но это еще не окончательно.
В преддверии поединка Шотландия лидирует в группе, опережая Украину на два очка. Поэтому судьба первого места будет решаться 27 сентября в Кракове.