У сборной Украины не было проблем с Арменией в матче Лиги наций. Команда Александра Петракова забила сопернику пять "сухих" мячей.

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Во время поединка украинцы получили два "горчичника", они на счету Кривцова и Сидорчука. Но именно для капитана "Динамо" она стала неуместной, пишет 24 канал.

Дело в том, что у Сергея уже была желтая карточка в этом розыгрыше Лиги наций. Получил он ее в прошлом матче с Шотландией (0:3).

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Второй "горчичник" в турнире автоматически означает дисквалификацию на следующую игру. Она должна стать решающей для нашей команды, ведь в ней мы снова сыграем с шотландцами за право выйти в дивизион А.

Готовимся к решающей битве с Шотландией

Победа над Арменией позволяет нашей команде набрать 10 баллов в группе и выйти на первое место. Шотландцы в одном балле позади, но могут обогнать нашу сборную, если берут очки с Ирландией.

Важно! Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября в Кракове. Начало – в 21:45 по киевскому времени.