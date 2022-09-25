Проблеми в обох збірних

Цікаво, що кадрові проблеми в обох збірних виникли на одній і тій же ланці футбольного поля – у півзахисті. У матчі проти України шотландцям точно не допоможе півзахисник Скотт Мактоміней.

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У попередньому матчі проти Ірландії 25-річний футболіст отримав жовту картку, яка стала для нього вже другою у цьогорічному розіграші групового раунду Ліги націй. Через це наступний поєдинок Мактоміней пропустить.

Свою першу картку жовтого кольору він отримав у грі проти Вірменії.

До слова. Через таку ж дискваліфікацію, як у Мактомінея, гру пропустить півзахисник української збірної Сергій Сидорчук.

Відзначимо, що Мактоміней відіграв усі 90 хвилин у попередньому поєдинку проти України. Скотт допоміг команді розгромили на власному полі українців 3:0. Також провів увесь матч проти ірландців, який теж закінчився на користь Шотландії 2:1.

Під питанням участь у грі Кірана Тірні та Аарона Хікі. Обидва отримали пошкодження у грі проти Ірландії. Хоча тренер Шотландії Стів Кларк запевняв, що травми у його підопічних є несерйозними, тому вони зіграють проти України. Але це ще все не остаточно.

Зверніть увагу! Матч останнього туру групового раунду Ліги націй Україна – Шотландія відбудеться 27 вересня. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

Напередодні поєдинку Шотландія лідирує у групі, випереджаючи Україну на два очки. Тому доля першого місця вирішуватиметься якраз 27 вересня у Кракові.