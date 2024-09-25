Дебютант из Шахтера и новоиспеченный лидер Полесья получат вызовы в сборную Украины
Источник:ТаТоТаке
В октябре сборную Украины ожидают два матча розыгрыша Лиги наций-2024/25. Сразу несколько новых футболистов могут получить вызов от Сергея Реброва на эти поединки.
Из-за травм Руслана Малиновского и Александра Зинченко тренерский штаб "сине-желтых" вызовет Алексея Гуцуляка из Полесья и Дмитрия Крыськива из Шахтера.
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На кого рассчитывает Ребров
Вингер "волков", по сообщению ТаТоТаке, получит второй шанс закрепиться в составе национальной команды. На счету воспитанника львовских Карпат уже есть один матч в "сине-желтой" футболке.
В осенней части чемпионата Гуцуляк стал одним из лидеров Полесья. 26-летний футболист выдал бомбардирскую серию из четырех матчей в УПЛ.
Еще один новичок может присоединиться из состава "горняков". По информации журналиста Игоря Бурбаса, дебютный вызов в сборную Украины может получить Дмитрий Крыськив. Полузащитник рассматривается Ребровым, как одна из опций замены травмированного Малиновского. В этом сезоне Дмитрий сыграл за дончан 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Ранее инсайдеры анонсировали вызов Артема Бондаренко. Хавбек Шахтера демонстрирует весьма результативную игру в последних матчах.
Украина в Лиге наций
- Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в розыгрыше Лиги наций-2024/25. Подопечные Сергея Реброва потерпели два поражения от Албании (1:2) и Чехии (2:3).
- Следующие поединки Лиги наций состоятся в октябре. 11 числа "сине-желтые" сыграют против Грузии, а 14 октября – с Чехией.