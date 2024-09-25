Дебютант из Шахтера и новоиспеченный лидер Полесья получат вызовы в сборную Украины

В октябре сборную Украины ожидают два матча розыгрыша Лиги наций-2024/25. Сразу несколько новых футболистов могут получить вызов от Сергея Реброва на эти поединки.

Из-за травм Руслана Малиновского и Александра Зинченко тренерский штаб "сине-желтых" вызовет Алексея Гуцуляка из Полесья и Дмитрия Крыськива из Шахтера.

Читайте также УАФ возобновила продажу билетов на матч Лиги наций Украина – Чехия во Вроцлаве

На кого рассчитывает Ребров

Вингер "волков", по сообщению ТаТоТаке, получит второй шанс закрепиться в составе национальной команды. На счету воспитанника львовских Карпат уже есть один матч в "сине-желтой" футболке.

В осенней части чемпионата Гуцуляк стал одним из лидеров Полесья. 26-летний футболист выдал бомбардирскую серию из четырех матчей в УПЛ.

Еще один новичок может присоединиться из состава "горняков". По информации журналиста Игоря Бурбаса, дебютный вызов в сборную Украины может получить Дмитрий Крыськив. Полузащитник рассматривается Ребровым, как одна из опций замены травмированного Малиновского. В этом сезоне Дмитрий сыграл за дончан 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Ранее инсайдеры анонсировали вызов Артема Бондаренко. Хавбек Шахтера демонстрирует весьма результативную игру в последних матчах.

Украина в Лиге наций