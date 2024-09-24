В четверг, 19 сентября, УАФ объявила о приостановлении продажи билетов на матч Лиги нации Украина – Чехия, что должен состояться во Вроцлаве. Причиной стало аномальное наводнение, из-за которого польский город был под угрозой подтопления.

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Продажу возобновили

Ситуация в регионе понемногу приобретает стабильность, поэтому в УАФ приняли решение возобновить реализацию билетов на поединок.

Стоимость билета стартует от 45 злотых. Один болельщик может приобрести до четырех штук.

Ворота стадиона откроются за два часа до начала матча. В УАФ призвали поддержать национальную команду, одев сине-желтую одежду и, взяв с собой патриотическую атрибутику.

Обратите внимание! Матч Украина – Чехия состоится 14 октября в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что два предыдущих поединка Лиги наций "сине-желтые" проиграли: Албании (1:2) и Чехии (3:2).