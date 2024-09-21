Руслан Малиновский вышел в стартовом составе генузийцев в гостевом матче против Венеции. К сожалению, украинский полузащитник получил серьезную травму и не смог продолжить матч, сообщает 24 канал.

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Ужасная травма Руслана Малиновского

В самом начале второго тайма Руслан Малиновский выполнил неудачный подкат, выбивая мяч из своей штрафной площадки. В итоге украинец не смог сам покинуть поле, его выносила на носилках.

На 50-й минуте матча Малиновского из-за травмы заменил Андреа Пинамонти. По предварительной информации украинский футболист травмировал лодыжку. В этом сезоне Руслан сыграл в шести матчах и отметился одним ассистом.

Жуткое видео травмы Руслана Малиновского:

В итоге Дженоа на выезде уступило Венеции со счетом 2:0. Следующий матч команда Руслана Малиновского сыграет в 1/16 Кубка Италии против Сампдории, но к сожалению украинец не сможет помочь команде в течение длительного времени.