Через травми Руслана Маліновського та Олександра Зінченка тренерський штаб "синьо-жовтих" викличе Олексія Гуцуляка з Полісся та Дмитра Криськіва з Шахтаря.
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На кого розраховує Ребров
Вінгер "вовків", за повідомленням ТаТоТаке, отримає другий шанс закріпитися у складі національної команди. На рахунку вихованця львівських Карпат вже є один матч в "синьо-жовтій" футболці.
В осінній частині чемпіонату Гуцуляк став одним з лідерів Полісся. 26-річний футболіст видав бомбардирську серію з чотирьох матчів в УПЛ.
Ще один новачок може приєднатися зі складу "гірників". За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, дебютний виклик до збірної України може отримати Дмитро Криськів. Півзахисник розглядається Ребровом, як одна з опцій заміни травмованого Маліновського. У цьому сезоні Дмитро зіграв за донеччан 9 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.
Раніше інсайдери анонсували виклик Артема Бондаренка. Хавбек Шахтаря демонструє вельми результативну гру в останніх матчах.
Україна в Лізі націй
- Нагадаємо, що збірна України невдало стартувала в розіграші Ліги націй-2024/25. Підопічні Сергія Реброва зазнали двох поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3).
- Наступні поєдинки Ліги націй відбудуться у жовтні. 11 числа "синьо-жовті" зіграють проти Грузії, а 14 жовтня – з Чехією.