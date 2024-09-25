Через травми Руслана Маліновського та Олександра Зінченка тренерський штаб "синьо-жовтих" викличе Олексія Гуцуляка з Полісся та Дмитра Криськіва з Шахтаря.

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На кого розраховує Ребров

Вінгер "вовків", за повідомленням ТаТоТаке, отримає другий шанс закріпитися у складі національної команди. На рахунку вихованця львівських Карпат вже є один матч в "синьо-жовтій" футболці.

В осінній частині чемпіонату Гуцуляк став одним з лідерів Полісся. 26-річний футболіст видав бомбардирську серію з чотирьох матчів в УПЛ.

Ще один новачок може приєднатися зі складу "гірників". За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, дебютний виклик до збірної України може отримати Дмитро Криськів. Півзахисник розглядається Ребровом, як одна з опцій заміни травмованого Маліновського. У цьому сезоні Дмитро зіграв за донеччан 9 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

Раніше інсайдери анонсували виклик Артема Бондаренка. Хавбек Шахтаря демонструє вельми результативну гру в останніх матчах.

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