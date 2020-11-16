Груповий етап Ліги націй-2020 вийшов на фінішну пряму, коли визначаються чотири учасники фінального турніру. Хто вийшов у півфінал Ліги націй – читайте у матеріалі Спорт 24.

Першою вихід у півфінал турніру оформила Франція, яка 14 листопада перемогла Португалію. Про це повідомляє 24 канал.

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Для французів це перший вихід у фінальну стадію Ліги націй.

Хто ще зіграє у півфіналі Ліги націй

На цей момент 7 команд зберігають шанси вийти у півфінал. Все вирішиться у 6-у турі.

У групі "1" на вихід претендують Італія, Нідерланди та Польща. Різниця між командами в турнірній таблиці всього 2 очки.

У групі "2" путівку у півфінал в очному матчі розіграють Бельгія та Данія. Бельгійцям достатньо не програти, щоб кваліфікуватися у плей-офф.

Також в очному матчі путівку розіграють представники групи "4" Іспанія та Німеччина. Іспанії, щоб вийти у півфінал, потрібно тільки перемагати.

Важливо. Ісландія та Боснія і Герцеговина стали першими командами ліги A, яка вилетіли у дивізіон B.

Останні матчі Ліги націй відбудуться 17-18 листопада. Чинний переможець Ліги націй – Португалія.

Чи залишиться у дивізіоні "A" Україна?

Збірна України має хороші шанси, щоб зберегти прописку у дивізіоні A. Для цього команді Андрія Шевченка 17 листопада потрібно не програти Швейцарії.

Наразі різниця між командами складає 3 очки. Україну влаштує і поразка, однак українцям слід забивати мінімум два голи і програвати з різницею в один м'яч.