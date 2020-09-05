Лига наций: результаты матчей 5 сентября
В субботу, 5 сентября, состоится 9 матчей нового сезона Лиги наций. Результаты поединков – смотрите на Спорт24.
Исландия – Англия 0:1
Гол: Стрелинг, 90 (пен.)
Удаление: Ингасон, 90 – Уокер, 71
Нереализованный пенальти: Бьярнасон 90+3 (Исландия)
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Северная Македония – Армения 2: 1
Голы: Алиоски, 5 (пен.), Несторовски, 38 (пен.) – Барсегян, 90+4 (пен.)
Азейбарджан – Люксембург 1:2
Голы: Шейдаев, 43 – Кривостюк, 48 (авт.), Родригеш, 72 (пен.)
Удаление: Эмрели, 26 (Азейбарджан)
Эстония – Грузия 0:1
Гол: Качарава, 32
Кипр – Черногория 0:2
Голы: Йоветич, 60, 73
Гибралтар – Сан-Марино 1:0
Гол: Торилла, 42
Дания – Бельгия (начало в 21: 45)
Португалия – Хорватия (начало в 21: 45)
Швеция – Франция (начало в 21: 45)