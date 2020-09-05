Португалия без Роналду разгромила Хорватию в матче Лиги наций: видео
5 сентября Португалия и Хорватия сыграли в первом раунде нового сезона Лиги наций. Матч закончился разгромной победой хозяев.
Португалия – Хорватия 4:1
Голы: Канселу, 41, Жота, 58, Жоау Феликс, 70, Сильва, 90+5 – Петкович, 90+1
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Первый гол португальцы забили лишь под занавес первого тайма. Жоау Канселу с правого фланга заложил смещение к полукругу в штрафную, после чего пробил точно в дальний верхний угол.
Видео гола Канселу
На 58-й минуте Геррейро загрузил высокий мяч на левый фланг чужой штрафной, после чего Диогу Жота выскочил на ударную позицию и пробил точно в дальний! Вида накрыть не успел – 2:0.
Видео гола Жоты
А еще через 12 минут счет во встрече стал разгомным. Ливакович капитулировал во время выстрела Жоау Феликса со входа в центр штрафной. Голевой пас с правого фланга отдал Бернарду Силва.
Видео гола Жоау Феликса
Все же, один мяч экс-чемпионы мира смогли отквитать. На первой компенсированной минуте вывели Бруно Петковича на ударную позицию в левом фланге штрафной после ошибки Канселу. Гол престижа от подопечных Златко Далича.
Португалию такой расклад не устраивал и они решили счет оставить разгромным, заколотив еще и 4 мяч в ворота Ливаковича усилиями Андре Силвы – 4:1.
- Как итог, Португалия добыла три очка и возглавила Группу 3 элитного дивизиона Лиги наций.
- Следующий матч Хорватия сыграет 8 сентября против Франции на выезде. В этот же день Португалия сойдется со Швецией.