5 сентября Португалия и Хорватия сыграли в первом раунде нового сезона Лиги наций. Матч закончился разгромной победой хозяев.

Португалия – Хорватия 4:1

Голы: Канселу, 41, Жота, 58, Жоау Феликс, 70, Сильва, 90+5 – Петкович, 90+1

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Первый гол португальцы забили лишь под занавес первого тайма. Жоау Канселу с правого фланга заложил смещение к полукругу в штрафную, после чего пробил точно в дальний верхний угол.

Видео гола Канселу

На 58-й минуте Геррейро загрузил высокий мяч на левый фланг чужой штрафной, после чего Диогу Жота выскочил на ударную позицию и пробил точно в дальний! Вида накрыть не успел – 2:0.

Видео гола Жоты

А еще через 12 минут счет во встрече стал разгомным. Ливакович капитулировал во время выстрела Жоау Феликса со входа в центр штрафной. Голевой пас с правого фланга отдал Бернарду Силва.

Видео гола Жоау Феликса

Все же, один мяч экс-чемпионы мира смогли отквитать. На первой компенсированной минуте вывели Бруно Петковича на ударную позицию в левом фланге штрафной после ошибки Канселу. Гол престижа от подопечных Златко Далича.

Португалию такой расклад не устраивал и они решили счет оставить разгромным, заколотив еще и 4 мяч в ворота Ливаковича усилиями Андре Силвы – 4:1.