Ліга націй: результати матчів 5 вересня
У суботу, 5 вересня, відбудеться 9 матчів нового сезону Ліги націй. Результати поєдинків – дивіться на Спорт24.
Ісландія – Англія 0:1
Гол: Стрелінг, 90 (пен.)
Вилучення: Інгасон, 90 – Вокер, 71
Нереалізований пенальті: Б'ярнасон 90+3 (Ісландія)
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Північна Македонія – Вірменія 2:1
Голи: Аліоскі, 5 (пен.), Несторовскі, 38 (пен.) – Барсегян, 90+4 (пен.)
Азейбарджан – Люксембург 1:2
Голи: Шейдаєв, 43 – Кривостюк, 48 (авт.), Родрігеш, 72 (пен.)
Вилучення: Емрелі, 26 (Азейбарджан)
Естонія – Грузія 0:1
Гол: Качарава, 32
Кіпр – Чорногорія 0:2
Голи: Йоветич, 60, 73
Гібралтар – Сан-Марино 1:0
Гол: Торілла, 42
Данія – Бельгія (початок о 21:45)
Португалія – Хорватія (початок о 21:45)
Швеція – Франція (початок о 21:45)