В четверг, 5 октября, прошел второй тур Лиги конференций сезона 2023/24. Все результаты и обзоры матчей игрового дня, узнайте на 24 Канале.

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Все внимание украинских болельщиков было приковано к матчу в Исландии. Там местный чемпион Брейдаблик принимал луганскую Зарю. Команда Кривенцова неудачно проводит сезон, потому были опасения за результат поединка в Исландии.

Несмотря на сложную дорогу, "мужики" сумели добыть победу со счетом 1:0. Результативный удар на свой счет записал 19-летний Игорь Горбач. Во втором тайме луганцев несколько раз выручал голкипер Никита Турбаевский.

К сожалению, неудачно завершились поединки команды, в которых играют украинские легионеры. Динамо Загреб Богдана Михайличенко неожиданно уступил представителю Косово Баллкани (0:2). Игрок сборной Украины сыграл 79 минут.

Болгарский Лудогорец, где выступает Игорь Пластун, с унизительным счетом 1:7 уступил норвежскому Норшелланну. К счастью, украинский защитник не участвовал в поединке. А польская Легия Игоря Харатина минимально (0:1) проиграла АЗ Алкмару. Украинского хавбека не было даже в заявке на игру.

Группа А

Олимпия – Слован 0:1 (Чаврич, 55)

Клаксвик – Лилль 0:0

Группа В

Брейдаблик – Заря 0:1 (Горбач, 35)

Гент – Маккаби 2:0 (Тиссудали, 39, 90+2)

Группа С

Астана – Виктория Пльзень 1:2 (Томасов, 51 – Хоры, 54, Копиц, 56)

Баллкани – Динамо Загреб 2:0 (Крезиу, 44, Хамииди, 83)

Группа D

Бешикташ – Лугано 2:3 (Абубакар, 38, 52 – Алиседа, 81, Влади, 86, Байи, 89, автогол)

Буде-Глимт – Брюгге 0:1 (Ванокен, 20)

Группа Е

АЗ Алкмар – Легия 1:0 (Павлидис, 52)

Астон Вилла – Зрински 1:0 (Макгинн, 90+4)

Группа F

Фиорентина – Ференцварош 2:2 (Барак, 66, Иконе, 90+3 – Варга, 25, Сиссе, 50)

Чукарочки – Генк 0:2 (Хейнен, 10, Пейнтсил, 21, пен)

Группа G

ПАОК – Айнтрахт 2:1 (Живкович, 28, Кулиеракис, 90+2 – Мармуш, 68)

Абердин – ХИК 1:1 (Миовский, 79 – Радулович, 59)

Группа H

Спартак Трнава – Фенербахче 1:2 (Офори, 88 – Кинг, 70, 81)

Норшелланн – Лудогорец 7:1 (Ингвартсен, 2, пен., Осман, 11, Тверсков, 31, Нюгрен, 32, 74, Сон, 68, автогол, Расмуссен, 86 – Вердон, 9)