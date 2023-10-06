У четвер, 5 жовтня, відбувся другий тур Ліги конференцій сезону 2023/24. Усі результати та огляди матчів ігрового дня, дізнайтеся на 24 Каналі.

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Вся увага українських уболівальників була прикута до матчу в Ісландії. Там місцевий чемпіон Брейдаблік приймав луганську Зорю. Команда Кривенцова невдало проводить сезон, тому були побоювання за результат поєдинку в Ісландії.

Не дивлячись на складну дорогу, "мужики" зуміли здобути перемогу з рахунком 1:0. Результативний удар на свій рахунок записав 19-річний Ігор Горбач. В другому таймі луганців кілька разів виручав голкіпер Микита Турбаєвський.

На жаль, невдало завершилися поєдинки команди, в яких грають українські легіонери. Динамо Загреб Богдана Михайліченка несподівано поступився представнику Косово Баллкані (0:2). Гравець збірної України зіграв 79 хвилин.

Болгарський Лудогорець, де виступає Ігор Пластун, з принизливим рахунком 1:7 поступився норвезькому Норшелланну. На щастя, український захисник не брав участь в поєдинку. А польська Легія Ігоря Харатіна мінімально (0:1) програла АЗ Алкмару. Українського хавбека не було навіть в заявці на гру.

Група А

Олімпія – Слован 0:1 (Чаврич, 55)

Клаксвік – Лілль 0:0

Група В

Брейдаблік – Зоря 0:1 (Горбач, 35)

Гент – Маккабі 2:0 (Тіссудалі, 39, 90+2)

Група С

Астана – Вікторія Пльзень 1:2 (Томасов, 51 – Хори, 54, Копіц, 56)

Баллкані – Динамо Загреб 2:0 (Крезіу, 44, Хамііді, 83)

Група D

Бешикташ – Лугано 2:3 (Абубакар, 38, 52 – Аліседа, 81, Владі, 86, Байї, 89, автогол)

Буде-Глімт – Брюгге 0:1 (Ванакен, 20)

Група Е

АЗ Алкмар – Легія 1:0 (Павлідіс, 52)

Астон Вілла – Зріньскі 1:0 (Макгінн, 90+4)

Група F

Фіорентина – Ференцварош 2:2 (Барак, 66, Іконе, 90+3 – Варга, 25, Сіссе, 50)

Чукарічкі – Генк 0:2 (Хейнен, 10, Пейнтсіл, 21, пен)

Група G

ПАОК – Айнтрахт 2:1 (Живкович, 28, Куліеракіс, 90+2 – Мармуш, 68)

Абердін – ГІК 1:1 (Міовскі, 79 – Радулович, 59)

Група H

Спартак Трнава – Фенербахче 1:2 (Офорі, 88 – Кінг, 70, 81)

Норшелланн – Лудогорець 7:1 (Інгвартсен, 2, пен., Осман, 11, Тверсков, 31, Нюгрен, 32, 74, Сон, 68, автогол, Расмуссен, 86 - Вердон, 9)