На этой неделе в Лиге чемпионов проходят матчи второго тура групповой стадии сезона 2023-2024. На среду, 4 октября, запланированы восемь матчей в квартетах E, F, G и H, пишет 24 канал.
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На ранний слот (19:45 по Киеву) были вынесены две встречи, в том числе с участием чемпиона УПЛ Шахтера. Дончане в первом тайме провалились, дважды пропустив от Антверпена.
Впрочем невероятный камбэк после перерыва позволил подопечным ван Леувен вырвать победу. Также уже отыграли свой матч Атлетико и Фейеноорд. Команды выдали сумасшедший первый тайм с четырьмя ударами и победу хозяевам принес Мората.
В вечерний слот сыграли соперники Шахтера по группе, Барселона минимально одолела Порту. Впрочем, главное внимание буа приковано к матчам группы F, где Боруссия принимала Милан, а ПСЖ приехал в гости в Ньюкасл.
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И если в Дортмунде голов не забивали, то англичане смогли удивить парижан. Три гола за 50 минут по сути гарантировали подопечным Эдди Хау первую победу в этом евросезоне.
Группа Е
- Атлетико – Фейеноорд 3:2 (Мората, 12, 47, Гризманн, 45+4 – Эрмосо, 7 (аг), Ганцко, 34)
- Селтик – Лацио 1:2 (Фурухаси, 12 – Весино, 29, Педро, 90+6)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Атлетико
|1
|1
|0
|4-3
|4
|2
|Лацио
|1
|1
|0
|3-2
|4
|3
|Фейеноорд
|1
|0
|1
|4-3
|3
|4
|Селтик
|0
|0
|2
|1-4
|0
Группа F
- Ньюкасл – ПСЖ 4:1 (Альмирон, 11, Берн, 39, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 – Люка Эрнандес, 56)
- Боруссия Д – Милан 0:0
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|4-1
|4
|2
|ПСЖ
|1
|0
|1
|3-4
|4
|3
|Милан
|0
|2
|0
|0-0
|2
|4
|Боруссия Д
|0
|1
|1
|0-2
|1
Группа G
- Лейпциг – Манчестер Сити 1:3 (Опенда, 48 – Фоден, 25, Альварес, 84, Доку, 90+2)
- Црвена Звезда – Янг Бойз 2:2 (Ндиае, 35, Букари, 89 – Угрини ч, 48, Иттен, 61 (пен))
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|2
|0
|0
|6-2
|6
|2
|Лейпциг
|1
|0
|1
|4-4
|3
|3
|Янг Бойз
|0
|1
|1
|3-5
|1
|4
|Црвена Звезда
|0
|1
|1
|3-5
|1
Группа H
- Антверпен – Шахтер 2:3 (Муджа, 3, Баликвиша, 33 – Сикан, 48, 76, Ракицкий, 71)
- Порту – Барселона 0:1 (Ферран Торрес, 45+1)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Барселона
|2
|0
|0
|6-0
|6
|2
|Порту
|1
|0
|1
|3-2
|3
|3
|Шахтер
|1
|0
|1
|4-4
|3
|4
|Антверпен
|0
|0
|2
|2-8
|0