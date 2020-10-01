Лига Европы: "Заря" может попасть в третью корзину при жеребьевке – что нужно
Луганская "Заря" 2 октября узнает соперников в групповом этапе Лиги Европы сезона-2020/2021. Украинский клуб во время жеребьевки может быть в третьей или четвертой корзине.
Каждая группа Лиги Европы будет состоять из 4 клубов. Во время жеребьевки клубы будут поделены на четыре корзины согласно рейтингу УЕФА. Об этом сообщает 24 канал.
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"Заря" получила прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, ведь заняла третье место в УПЛ в сезоне-2019/20.
Украинский клуб не имеет шансов попасть в первую или вторую корзину. 1 октября после матчей плей-офф станет известно, в какую корзину попадет "Заря".
Чтобы "Заря" попала в третью корзину, ей нужен вылет двух команд из следующих 11 выделенных жирным шрифтом:
- "Арарат-Армения" (Армения) – "Црвена Звезда" (Сербия)
- "Динамо Загреб" (Хорватия) – "Флора" (Эстония)
- "Слован Либерец" (Чехия) – АПОЭЛ (Кипр)
- "Копенгаген" (Дания) – "Риека" (Хорватия)
- "Сараево" (Босния и Герцеговина) – "Селтик" (Шотландия)
- "Динамо Брест" (Беларусь) – "Лудогорец" (Болгария)
- "Стандарт" (Бельгия) – "Фехервар" (Венгрия)
- "Базель" (Швейцария) – "ЦСКА" (Болгария)
- "Янг Бойз" (Швейцария) – "Тирана" (Албания)
- "Риу Аве" (Португалия) – "Милан" (Италия)
- "Тоттенхэм" (Англия) – "Маккаби" (Израиль)
Кто сыграет на групповом этапе Лиги Европы
Испания (2): "Вильярреал", "Реал Сосьедад"
Англия (2): "Лестер", "Арсенал"
Италия (2): "Наполи", "Рома"
Германия (2): "Байер", "Хоффенхайм"
Франция (2): "Лилль", "Ницца"
Португалия (2): "Брага", "Бенфика"
Бельгия (2): "Антверпен", "Гент"
Нидерланды (2): "Фейеноорд", "Алкмаар"
Австрия (2): "Вольфсберг", "Рапид"
Чехия (1): "Спарта" Прага, "Славия" Прага
Россия (1): ЦСКА
Украина (1): "Заря"
Турция (1): "Сивасспор"
Кипр (1): "Омония"
Греция (1): ПАОК
Израиль (1): "Маккаби" Тель-Авив
Норвегия (1): "Мольде"
Даты матчей группового этапа
- Тур 1: 22 октября
- Тур 2: 29 октября
- Тур 3: 5 ноября
- Тур 4: 26 ноября
- Тур 5: 3 декабря
- Тур 6: 10 декабря