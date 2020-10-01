Луганская "Заря" 2 октября узнает соперников в групповом этапе Лиги Европы сезона-2020/2021. Украинский клуб во время жеребьевки может быть в третьей или четвертой корзине.

Каждая группа Лиги Европы будет состоять из 4 клубов. Во время жеребьевки клубы будут поделены на четыре корзины согласно рейтингу УЕФА. Об этом сообщает 24 канал.

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"Заря" получила прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, ведь заняла третье место в УПЛ в сезоне-2019/20.

Украинский клуб не имеет шансов попасть в первую или вторую корзину. 1 октября после матчей плей-офф станет известно, в какую корзину попадет "Заря".

Чтобы "Заря" попала в третью корзину, ей нужен вылет двух команд из следующих 11 выделенных жирным шрифтом:

"Арарат-Армения" (Армения) – "Црвена Звезда" (Сербия)

"Динамо Загреб" (Хорватия) – "Флора" (Эстония)

– "Флора" (Эстония) "Слован Либерец" (Чехия) – АПОЭЛ (Кипр)

"Копенгаген" (Дания) – "Риека" (Хорватия)

– "Риека" (Хорватия) "Сараево" (Босния и Герцеговина) – "Селтик" (Шотландия)

"Динамо Брест" (Беларусь) – "Лудогорец" (Болгария)

"Стандарт" (Бельгия) – "Фехервар" (Венгрия)

– "Фехервар" (Венгрия) "Базель" (Швейцария) – "ЦСКА" (Болгария)

– "ЦСКА" (Болгария) "Янг Бойз" (Швейцария) – "Тирана" (Албания)

– "Тирана" (Албания) "Риу Аве" (Португалия) – "Милан" (Италия)

"Тоттенхэм" (Англия) – "Маккаби" (Израиль)

Кто сыграет на групповом этапе Лиги Европы

Испания (2): "Вильярреал", "Реал Сосьедад"

Англия (2): "Лестер", "Арсенал"

Италия (2): "Наполи", "Рома"

Германия (2): "Байер", "Хоффенхайм"

Франция (2): "Лилль", "Ницца"

Португалия (2): "Брага", "Бенфика"

Бельгия (2): "Антверпен", "Гент"

Нидерланды (2): "Фейеноорд", "Алкмаар"

Австрия (2): "Вольфсберг", "Рапид"

Чехия (1): "Спарта" Прага, "Славия" Прага

Россия (1): ЦСКА

Украина (1): "Заря"

Турция (1): "Сивасспор"

Кипр (1): "Омония"

Греция (1): ПАОК

Израиль (1): "Маккаби" Тель-Авив

Норвегия (1): "Мольде"

К этим командам еще присоединится 21 победитель плей-офф раунда.

Даты матчей группового этапа