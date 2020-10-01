Ліга Європи: "Зоря" може потрапити у третій кошик при жеребкуванні – що потрібно
Луганська "Зоря" 2-го жовтня дізнається суперників у груповому етапі Ліги Європи сезону-2020/2021. Український клуб під час жеребкування може бути у третьому або четвертому кошику.
Кожна група Ліги Європи складатиметься з 4 клубів. Під час жеребкування клуби будуть поділені на чотири кошики відповідно до рейтингу УЄФА. Про це повідомляє 24 канал.
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"Зоря" здобула пряму путівку в груповий етап Ліги Європи, адже посіла третє місце в УПЛ у сезоні-2019/20.
Український клуб не має шансів потрапити до першого чи другого кошика. 1-го жовтня після матчів плей-офф стане відомо, в який кошик потрапить "Зоря".
Щоб "Зоря" потрапила у третій кошик, їй потрібен виліт двох команд із наступних 11, виділених жирним шрифтом:
- "Арарат–Арменія" (Вірменія) – "Црвена Звезда" (Сербія)
- "Динамо Загреб" (Хорватія) – "Флора" (Естонія)
- "Слован Ліберець" (Чехія) – АПОЕЛ (Кіпр)
- "Копенгаген" (Данія) – "Рієка" (Хорватія)
- "Сараєво" (Боснія та Герцоговина) – "Селтік" (Шотландія)
- "Динамо Брест" (Білорусь) – "Лудогорець" (Болгарія)
- "Стандарт" (Бельгія) – "Фехервар" (Угорщина)
- "Базель" (Швейцарія) – "ЦСКА Софія" (Болгарія)
- "Янг Бойз" (Швейцарія) – "Тирана" (Албанія)
- "Ріу Аве" (Португалія) – "Мілан" (Італія)
- "Тоттенгем" (Англія) – "Маккабі Хайфа" (Ізраїль)
Хто зіграє на груповому етапі Ліги Європи
Іспанія (2): "Вільяреал", "Реал Сосьєдад"
Англія (2): "Лестер", "Арсенал"
Італія (2): "Наполі", "Рома"
Німеччина (2): "Баєр", "Хоффенхайм"
Франція (2): "Лілль", "Ніцца"
Португалія (2): "Брага", "Бенфіка"
Бельгія (2): "Антверпен", "Гент"
Нідерланди (2): "Фейеноорд", "Алкмаар"
Австрія (2): "Вольфсберг", "Рапід"
Чехія (1): "Спарта" Прага, "Славія" Прага
Росія (1): ЦСКА Москва
Україна (1): "Зоря"
Туреччина (1): "Сівасспор"
Кіпр (1): "Омонія"
Греція (1): ПАОК
Ізраїль (1): "Маккабі" Тель-Авів
Норвегія (1): "Мольде"
Дати матчів групового етапу
- Тур 1: 22 жовтня
- Тур 2: 29 жовтня
- Тур 3: 5 листопада
- Тур 4: 26 листопада
- Тур 5: 3 грудня
- Тур 6: 10 грудня