Луганська "Зоря" 2-го жовтня дізнається суперників у груповому етапі Ліги Європи сезону-2020/2021. Український клуб під час жеребкування може бути у третьому або четвертому кошику.

Кожна група Ліги Європи складатиметься з 4 клубів. Під час жеребкування клуби будуть поділені на чотири кошики відповідно до рейтингу УЄФА. Про це повідомляє 24 канал.

До речі: Ліга чемпіонів: з ким "Динамо" і "Шахтар" можуть зіграти на груповому етапі

"Зоря" здобула пряму путівку в груповий етап Ліги Європи, адже посіла третє місце в УПЛ у сезоні-2019/20.

Український клуб не має шансів потрапити до першого чи другого кошика. 1-го жовтня після матчів плей-офф стане відомо, в який кошик потрапить "Зоря".

Щоб "Зоря" потрапила у третій кошик, їй потрібен виліт двох команд із наступних 11, виділених жирним шрифтом:

"Арарат–Арменія" (Вірменія) – "Црвена Звезда" (Сербія)

"Динамо Загреб" (Хорватія) – "Флора" (Естонія)

– "Флора" (Естонія) "Слован Ліберець" (Чехія) – АПОЕЛ (Кіпр)

"Копенгаген" (Данія) – "Рієка" (Хорватія)

– "Рієка" (Хорватія) "Сараєво" (Боснія та Герцоговина) – "Селтік" (Шотландія)

"Динамо Брест" (Білорусь) – "Лудогорець" (Болгарія)

"Стандарт" (Бельгія) – "Фехервар" (Угорщина)

– "Фехервар" (Угорщина) "Базель" (Швейцарія) – "ЦСКА Софія" (Болгарія)

– "ЦСКА Софія" (Болгарія) "Янг Бойз" (Швейцарія) – "Тирана" (Албанія)

– "Тирана" (Албанія) "Ріу Аве" (Португалія) – "Мілан" (Італія)

"Тоттенгем" (Англія) – "Маккабі Хайфа" (Ізраїль)

Хто зіграє на груповому етапі Ліги Європи

Іспанія (2): "Вільяреал", "Реал Сосьєдад"

Англія (2): "Лестер", "Арсенал"

Італія (2): "Наполі", "Рома"

Німеччина (2): "Баєр", "Хоффенхайм"

Франція (2): "Лілль", "Ніцца"

Португалія (2): "Брага", "Бенфіка"

Бельгія (2): "Антверпен", "Гент"

Нідерланди (2): "Фейеноорд", "Алкмаар"

Австрія (2): "Вольфсберг", "Рапід"

Чехія (1): "Спарта" Прага, "Славія" Прага

Росія (1): ЦСКА Москва

Україна (1): "Зоря"

Туреччина (1): "Сівасспор"

Кіпр (1): "Омонія"

Греція (1): ПАОК

Ізраїль (1): "Маккабі" Тель-Авів

Норвегія (1): "Мольде"

До цих команд ще приєднається 21 переможець плей-офф раунду.

Дати матчів групового етапу