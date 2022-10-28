Динамо в матче против АЭКа на выезде нужно было только побеждать. Но матч закончился в результативную ничью 3:3. И от поражения киевляне спаслись усилием вышедшего на замену Дениса Гармаша, забившего два гола за десять минут.

Как это было Гармаш через десять минут забил дважды и чуть не спас Динамо от позора в Лиге Европы: видео

Этот результат окончательно оставил Динамо на четвёртом месте в группе. Следовательно, команда не сумела даже пробиться в плей-офф Лиги конференций, и после следующего матча против Фенербахче закончит выступления в еврокубках этого сезона.

Первый гол Динамо пропустило в средине первого тайма, когда отличился Альтман. Он забил ударом "боковыми ножницами" после навеса с фланга. В УЕФА это взятие ворот и назвали голом недели в Лиге Европы.

Видео гола Альтмана в ворота Динамо

Кстати, Альтман в этом матче оформил дубль. И оказался среди претендентов на звания игрока недели в Лиге Европы.