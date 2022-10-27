Гармаш вышел на матч против АЭКа на замену на 65-й минуте. К тому времени киевляне уступали на выезде со счетом 2:1. Хотя Динамо в этом матче нужно было только побеждать. Но после этого Динамо пропустило в третий раз.

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Именно Гармаш мог стать спасателем Динамо. На 82-й минуте он сократил отставание в счете. После навеса Тимчика с правого фланга игрок головой отправил мяч под перекладину ворот соперника.

Видео первого гола Гармаша

А когда уже шло компенсированное арбитром время, Гармаш оформил дубль. Динамо получило право на угловой. После подачи мяч отлетел к Гармашу, и он пробил низом. Голкипер не успел среагировать как следует, а сам Гармаш получил повреждение.

Видео второго гола Гармаша

Правда, на больше Динамо не хватило. Матч закончился вничью 3:3. Это значит, что Динамо заняло последнее место в группе и не выйдет в плей-офф Лиги конференций. Однако именно дубль Гармаша спас команду от очередного поражения в еврокубках. До этого Динамо проиграло шесть матчей подряд.