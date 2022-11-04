Кто вышел в плей-офф Лиги Европы: соперники, даты жеребьевки и матчей

Определились все команды, которые продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы. При этом речь идет как о 1/16 финала, так и 1/8 финала.

В плей-офф Лиги Европы выходят 24 команды. 16 из них – это команды, занявшие первые два места в своих группах ЛЕ (но у каждого из них разный путь). Еще восемь команд – это занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. К таковым относится, например, в этом сезоне и донецкий Шахтер.

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Команды, ставшие победителями групп Лиги Европы, выходят напрямую в 1/8 финала Лиги Европы.

Команды, которые финишировали на втором месте в своих квартетах, выходят в так называемые "стыковые матчи". Или 1/16 финала. Там их соперниками будут команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. Во время жеребьевки команды из Лиги чемпионов получат у соперников одну из команд из Лиги Европы. Не могут друг против друга сыграть клубы из одной страны. Победители пар выйдут в 1/8 финала.

Кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе

Арсенал (Англия)

Фенербахче (Турция)

Бетис (Испания)

Рояль Унион (Бельгия)

Реал Сосьедад (Испания)

Фейеноорд (Нидерланды)

Фрайбург (Германия)

Ференцварош (Венгрия)

Кто вышел в стыковые матчи Лиги Европы со второго места в группе

Манчестер Юнайтед (Англия)

Митьюлланн (Дания)

Монако (Франция)

Нант (Франция)

Ренн (Франция)

Рома (Италия)

ПСВ (Нидерланды)

Унион Берлин (Германия)

Кто вылетел в Лигу Европы из Лиги чемпионов и сыграет в стыковых матчах

Аякс (Нидерланды)

Байер (Германия)

Барселона (Испания)

Зальцбург (Австрия)

Севилья (Испания)

Спортинг (Португалия)

Шахтер (Донецк)

Ювентус (Италия)

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Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 7 ноября. Начало в 14:00 по киевскому времени.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля 2023 года. 24 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.