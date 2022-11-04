Кто вышел в плей-офф Лиги Европы: соперники, даты жеребьевки и матчей
Определились все команды, которые продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы. При этом речь идет как о 1/16 финала, так и 1/8 финала.
В плей-офф Лиги Европы выходят 24 команды. 16 из них – это команды, занявшие первые два места в своих группах ЛЕ (но у каждого из них разный путь). Еще восемь команд – это занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. К таковым относится, например, в этом сезоне и донецкий Шахтер.
Подробнее Шахтер вылетел в Лигу Европы: что ждет "горняков"
Команды, ставшие победителями групп Лиги Европы, выходят напрямую в 1/8 финала Лиги Европы.
Команды, которые финишировали на втором месте в своих квартетах, выходят в так называемые "стыковые матчи". Или 1/16 финала. Там их соперниками будут команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. Во время жеребьевки команды из Лиги чемпионов получат у соперников одну из команд из Лиги Европы. Не могут друг против друга сыграть клубы из одной страны. Победители пар выйдут в 1/8 финала.
Кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе
- Арсенал (Англия)
- Фенербахче (Турция)
- Бетис (Испания)
- Рояль Унион (Бельгия)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Фейеноорд (Нидерланды)
- Фрайбург (Германия)
- Ференцварош (Венгрия)
Кто вышел в стыковые матчи Лиги Европы со второго места в группе
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Митьюлланн (Дания)
- Монако (Франция)
- Нант (Франция)
- Ренн (Франция)
- Рома (Италия)
- ПСВ (Нидерланды)
- Унион Берлин (Германия)
Кто вылетел в Лигу Европы из Лиги чемпионов и сыграет в стыковых матчах
- Аякс (Нидерланды)
- Байер (Германия)
- Барселона (Испания)
- Зальцбург (Австрия)
- Севилья (Испания)
- Спортинг (Португалия)
- Шахтер (Донецк)
- Ювентус (Италия)
Достойно внимания Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов 2022/2023
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 7 ноября. Начало в 14:00 по киевскому времени.
Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля 2023 года. 24 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.