В плей-офф Ліги Європи виходять 24 команди. 16 з них – це команди, які посіли перші два місця у своїх групах ЛЄ (але в кожного з них різний шлях). Ще вісім команд – це ті, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів. До таких належить, для прикладу, в цьому сезоні й донецький Шахтар.

Детальніше Шахтар вилетів до Ліги Європи: що чекає на "гірників"

Команди, які стали переможцями груп Ліги Європи, виходять одразу напряму в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Натомість команди, які фінішували на другому місці у своїх квартетах, виходять у так звані "стикові матчі". Або ж 1/16 фіналу. Там їх суперниками будуть команди, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів. Під час жеребкування команди з Ліги чемпіонів отримають в суперників команди з Ліги Європи. Не можуть один проти одного зіграти клуби з однієї країни. Переможці пар вийдуть в 1/8 фіналу.

Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи з першого місця в групі

Арсенал (Англія)

Фенербахче (Туреччина)

Бетіс (Іспанія)

Рояль Уніон (Бельгія)

Реал Сосьєдад (Іспанія)

Феєнорд (Нідерланди)

Фрайбург (Німеччина)

Ференцварош (Угорщина)

Хто вийшов в стикові матчі Ліги Європи з другого місця в групі

Манчестер Юнайтед (Англія)

Мідтьюлланн (Данія)

Монако (Франція)

Нант (Франція)

Ренн (Франція)

Рома (Італія)

ПСВ (Нідерланди)

Уніон Берлін (Німеччина)

Хто вилетів в Лігу Європи з Ліги чемпіонів та зіграє в стикових матчах

Аякс (Нідерланди)

Баєр (Німеччина)

Барселона (Іспанія)

Зальцбург (Австрія)

Севілья (Іспанія)

Спортінг (Португалія)

Шахтар (Донецьк)

Ювентус (Італія)

Варте уваги Хто вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів 2022/2023

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 7 листопада. Початок о 14:00 за київським часом.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року. 24 лютого відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.