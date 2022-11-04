В плей-офф Ліги Європи виходять 24 команди. 16 з них – це команди, які посіли перші два місця у своїх групах ЛЄ (але в кожного з них різний шлях). Ще вісім команд – це ті, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів. До таких належить, для прикладу, в цьому сезоні й донецький Шахтар.
Детальніше Шахтар вилетів до Ліги Європи: що чекає на "гірників"
Команди, які стали переможцями груп Ліги Європи, виходять одразу напряму в 1/8 фіналу Ліги Європи.
Натомість команди, які фінішували на другому місці у своїх квартетах, виходять у так звані "стикові матчі". Або ж 1/16 фіналу. Там їх суперниками будуть команди, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів. Під час жеребкування команди з Ліги чемпіонів отримають в суперників команди з Ліги Європи. Не можуть один проти одного зіграти клуби з однієї країни. Переможці пар вийдуть в 1/8 фіналу.
Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи з першого місця в групі
- Арсенал (Англія)
- Фенербахче (Туреччина)
- Бетіс (Іспанія)
- Рояль Уніон (Бельгія)
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Феєнорд (Нідерланди)
- Фрайбург (Німеччина)
- Ференцварош (Угорщина)
Хто вийшов в стикові матчі Ліги Європи з другого місця в групі
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Мідтьюлланн (Данія)
- Монако (Франція)
- Нант (Франція)
- Ренн (Франція)
- Рома (Італія)
- ПСВ (Нідерланди)
- Уніон Берлін (Німеччина)
Хто вилетів в Лігу Європи з Ліги чемпіонів та зіграє в стикових матчах
- Аякс (Нідерланди)
- Баєр (Німеччина)
- Барселона (Іспанія)
- Зальцбург (Австрія)
- Севілья (Іспанія)
- Спортінг (Португалія)
- Шахтар (Донецьк)
- Ювентус (Італія)
Варте уваги Хто вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів 2022/2023
Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 7 листопада. Початок о 14:00 за київським часом.
Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року. 24 лютого відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.