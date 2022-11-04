В плей-офф Лиги Европы выходят 24 команды. 16 из них – это команды, занявшие первые два места в своих группах ЛЕ (но у каждого из них разный путь). Еще восемь команд – это занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. К таковым относится, например, в этом сезоне и донецкий Шахтер.

Подробнее Шахтер вылетел в Лигу Европы: что ждет "горняков"

Команды, ставшие победителями групп Лиги Европы, выходят напрямую в 1/8 финала Лиги Европы.

Команды, которые финишировали на втором месте в своих квартетах, выходят в так называемые "стыковые матчи". Или 1/16 финала. Там их соперниками будут команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. Во время жеребьевки команды из Лиги чемпионов получат у соперников одну из команд из Лиги Европы. Не могут друг против друга сыграть клубы из одной страны. Победители пар выйдут в 1/8 финала.

Кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе

  • Арсенал (Англия)
  • Фенербахче (Турция)
  • Бетис (Испания)
  • Рояль Унион (Бельгия)
  • Реал Сосьедад (Испания)
  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Фрайбург (Германия)
  • Ференцварош (Венгрия)

Кто вышел в стыковые матчи Лиги Европы со второго места в группе

  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Митьюлланн (Дания)
  • Монако (Франция)
  • Нант (Франция)
  • Ренн (Франция)
  • Рома (Италия)
  • ПСВ (Нидерланды)
  • Унион Берлин (Германия)

Кто вылетел в Лигу Европы из Лиги чемпионов и сыграет в стыковых матчах

  • Аякс (Нидерланды)
  • Байер (Германия)
  • Барселона (Испания)
  • Зальцбург (Австрия)
  • Севилья (Испания)
  • Спортинг (Португалия)
  • Шахтер (Донецк)
  • Ювентус (Италия)

Достойно внимания Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов 2022/2023

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 7 ноября. Начало в 14:00 по киевскому времени.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля 2023 года. 24 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.