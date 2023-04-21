20 квітня відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Саме після цих матчів остаточно і визначилися команди, які зіграють у півфіналі ЛЄ.

До теми Чвертьфінал Ліги Європи: результати матчів та відео голів

Пари півфіналу Ліги Європи

Ювентус – Севілья

Рома – Баєр

Перші матчі 1/2 фіналу Ліги Європи відбудуться 11 травня (першими вказані господарі поля). Матчі-відповіді заплановані на 18 травня.

Переможці пар зіграють у фіналі, який відбудеться 31 травня в Будапешті на "Пушкаш арені". Переможець цього матчу також зіграє у матчі за Суперкубок УЄФА. А також отримає місце в груповому етапі Ліги чемпіонів на наступний сезон, і під час жеребкування перебуватиме в першому кошику.