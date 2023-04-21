Рома – Фейенорд 4:1 (после дополнительного времени)
Гол: Спинаццола, 60, Дибала, 89, Эль-Шаарави, 101, Пеллегрини, 109 – Игор Пайшао, 80
Удаление: Хименес, 120+1 (Фейеноорд)
Результат первого матча – 0:1
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Рома довольно долго не могла "взломать" оборону соперника. Но во втором тайме наконец-то удалось отличиться, сравнив счет в серии. И даже после этого забить еще раз, но гол не засчитали.
Но за десять минут до конца основного времени Фейенорд сравнял счет в матче. Но Роме удалось избежать вылета из турнира благодаря голу Дибалы на 89-й минуте. Именно он перевел игру в овертайм. А там "волки" еще дважды отличились в воротах соперника.
Унион Сен-Жиллуаз – Байер Леверкузен 1:4
Голы: Терхо, 65 – Диаби, 2, Баккер, 38, Фримпонг, 61, Гложек, 79
Результат первого матча – 1:1
Байер выбил из турнира одну из главных сенсаций – бельгийский Юнион. На этот раз "фармацевты" не допустили ошибки, как в домашнем матче, и разгромили соперника на их поле.
Унион Сен-Жиллуаз – Байер видеообзор
Севилья – Манчестер Юнайтед 3:0
Голы: Эн Несири, 8, 81, Баде, 47
Результат первого матча – 2:2
Севилья в предыдущем матче спаслась от поражения только в конце встречи благодаря двум автоголам игроков МЮ. А на своем поле не оставила никаких шансов "красным дьяволам", разгромив их и выйдя в полуфинал Лиги Европы.
Севилья – Манчестер Юнайтед видеообзор
Спортинг – Ювентус 1:1
Голы: Эдвардс, 20 (пен) – Рабио, 9
Результат первого матча – 0:1
Ювентус идет в полуфинал Лиги Европы. "Старой синьоре" оказалось достаточно минимальной победы дома и ничьей на выезде, чтобы пройти Спортинг.
Спортинг – Ювентус видеообзор