3 клуба гарантированно вышли из группы Лиги Европы: кто может избежать матча с Барселоной

В четверг, 27 октября, прошли все 16 матчей 5-го тура группового раунда Лиги Европы-2022/2023. Определились первые участники плей-офф второго по престижности еврокубкового турнира.

Уже десять клубов точно вышли из своих групп и продолжают борьбу в Лиге Европы-2022/2023. Самая большая интрига остается в группе F, где на выход претендуют сразу четыре команды. Однако только 3 команды гарантировали себе борьбу в 1/8 финала Лиги Европы, пишет 24 канал.

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Из Лиги чемпионов в Лигу Европы уже снизились два испанских клуба – Барселона и Севилья.

Также свои выступления в еврокубках может продлить донецкий Шахтер. Хотя у "горняков" еще есть шанс на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Все определится в последнем туре, в котором дончане сыграют против РБ Лейпцига.

Динамо после ничьей 3:3 с АЭК из Ларнаки уже окончательно вылетело из еврокубков. Киевляне даже не прошли в плей-офф Лиги конференций, где уж точно сыграет Днепр-1.

Клуб, вышедший из группы в Лиге Европы

Арсенал

ПСВ

Фенербахче

Ренн

Бетис (сразу в 1/8 финала)

Сент-Жилуаз (сразу в 1/8 финала)

Реал Сосьедад

Манчестер Юнайтед

Фрайбург (сразу в 1/8 финала)

Ференцварош

Доля участников, выходящих из групп, еще определяется в группах:

С – Лудогорец или Рома

D – Унион или Спортинг Брага

F – Лацио, Штурм, Фейенорд и Миттьюлланн

G – Карабах или Нант

Н – Монако или Трабзонспор

8 клубов, занимающих вторые места в своих группах в Лиге Европы, сыграют в стыковых матчах. Их соперниками станут клубы, занявшие третьи позиции, и вылетевшие из Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 7 ноября.

Матч последнего 6-го тура группового раунда Лиги Европы состоится 3 ноября.