Вже 10 клубів точно вийшли зі своїх груп та продовжують боротьбу у Лізі Європи-2022/2023. Найбільша інтрига залишається у групі F, де на вихід претендують одразу чотири команди. Однак наразі лише 3 команди гарантували собі боротьбу в 1/8 фіналу Ліги Європи, пише 24 канал.
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З Ліги чемпіонів у Лігу Європи вже понизились два іспанські клуби – Барселона та Севілья.
Також свої виступи у єврокубках може продовжити донецький Шахтар. Хоча "гірники" ще мають шанс на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Все визначиться в останньому турі, у якому донеччани зіграють проти РБ Лейпцига.
Динамо після нічиєю 3:3 з АЕКом із Ларнаки вже остаточно вилетіло з єврокубків. Кияни навіть не пройшли у плей-офф Ліги конференцій, де вже точно зіграє Дніпро-1.
Клуб, які вийшли з групи у Лізі Європи
- Арсенал
- ПСВ
- Фенербахче
- Ренн
- Бетіс (одразу в 1/8 фіналу)
- Сент-Жилуаз (одразу в 1/8 фіналу)
- Реал Сосьєдад
- Манчестер Юнайтед
- Фрайбург (одразу в 1/8 фіналу)
- Ференцварош
Доля учасників, які вийдуть із груп, ще визначається у групах:
- С – Лудогорець або Рома
- D – Уніон або Спортинг Брага
- F – Лаціо, Штурм, Феєнорд та Мідтьюлланн
- G – Карабах або Нант
- Н – Монако або Трабзонспор
8 клубів, які посідають другі місця у своїх групах у Лізі Європи зіграють у стикових матчах. Їх суперниками стануть клуби, які посіли треті позиції, та вилетіли з Ліги чемпіонів. Жеребкування відбудеться 7 листопада.