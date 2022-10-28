Уже десять клубов точно вышли из своих групп и продолжают борьбу в Лиге Европы-2022/2023. Самая большая интрига остается в группе F, где на выход претендуют сразу четыре команды. Однако только 3 команды гарантировали себе борьбу в 1/8 финала Лиги Европы, пишет 24 канал.
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Из Лиги чемпионов в Лигу Европы уже снизились два испанских клуба – Барселона и Севилья.
Также свои выступления в еврокубках может продлить донецкий Шахтер. Хотя у "горняков" еще есть шанс на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Все определится в последнем туре, в котором дончане сыграют против РБ Лейпцига.
Динамо после ничьей 3:3 с АЭК из Ларнаки уже окончательно вылетело из еврокубков. Киевляне даже не прошли в плей-офф Лиги конференций, где уж точно сыграет Днепр-1.
Клуб, вышедший из группы в Лиге Европы
- Арсенал
- ПСВ
- Фенербахче
- Ренн
- Бетис (сразу в 1/8 финала)
- Сент-Жилуаз (сразу в 1/8 финала)
- Реал Сосьедад
- Манчестер Юнайтед
- Фрайбург (сразу в 1/8 финала)
- Ференцварош
Доля участников, выходящих из групп, еще определяется в группах:
- С – Лудогорец или Рома
- D – Унион или Спортинг Брага
- F – Лацио, Штурм, Фейенорд и Миттьюлланн
- G – Карабах или Нант
- Н – Монако или Трабзонспор
8 клубов, занимающих вторые места в своих группах в Лиге Европы, сыграют в стыковых матчах. Их соперниками станут клубы, занявшие третьи позиции, и вылетевшие из Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 7 ноября.