Лига Европы в сезоне-2024/25 проходит в новом формате. На основном этапе за путевки в плей-офф соревнуется 36 команд, пишет 24 Канал.

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Как сыграли украинцы в Лиге Европы

Все поединки игрового дня были поделены на два слота. В первом шотландский Рейнджерс, с которым Динамо играло в квалификации Лиги чемпионов, не имел особых проблем со шведским Мальке, обыграв его на выезде со счетом 2:0. А в другом матче Фенербахче победил бельгийский Юнион (2:1).

Украинских болельщиков больше всего интересовали матчи с участием украинских легионеров. Артем Довбик сумел забить свой первый гол за Рому в еврокубках. На 81-й минуте украинца заменили, а на 85-й римляне пропустили мяч от Атлетика. В итоге ничья – 1:1.

А вот Роман Яремчук не сумел отличиться за Олимпиакос. "Красно-белые" на выезде уступили Лиону (0:2), а украинский форвард отыграл 60 минут.

Среди других результатов следует выделить удивительное спасение Виктории Пльзень в поединке с Антрахтам. Чешская команда уступала по ходу встречи, но сумела на последние минуты вырвать ничью. Кстати, один из голов за Викторию забил эксфорвард Кривбасса Аду.

Амстердамский Аякс уничтожил Бешикташ со счетом 4:1, а Брага одержала волевую победу над Маккаби Тель-Авив.

Результаты и обзоры матчей ЛЕ за 26 сентября

Мальме – Рейнджерс 0:2

Голы: Байрами, 1, Маккосленд, 76

Фенербахче – Унион 2:1

Голы: Союнчу, 26, Берджесс, 82 (автогол) – Сайкс, 90+3

Айнтрахт – Виктория Пльзень 3:3

Голы: Экитике, 38, Дина, 62, Кристенсен, 67 – Шульц, 41, Аду, 86, Емелка, 90+3

Аякс – Бешикташ 4:0

Голы: Фитц-Джим, 31, Годтс, 51, 73, Тейлор, 55

Брага – Маккаби Т-А 1:1

Голы: Брума, 88, 90+5 (з пенальті) – Давида, 30 (с пенальти)

Лион – Олимпиакос 2:0

Голы: Шерки, 65, Бенрахма, 71

Рома – Атлетик 1:1

Голы: Довбик, 32 – Паредес, 85

Стяуа – РФШ 4:1

Голы: Бирлиджа, 8, Стефанеску, 32, Олару, 58, 69 – Липущек, 23

Тоттенхэм – Карабах 3:0

Голы: Джонсон, 12, Сарр, 53, Соланке, 68

Матчи 2-го тура Лиги Европы состоятся 2 и 3 октября. Динамо сыграет с Хоффенхаймом, Рома встретится с Эльфсборгом, греческий Олимпиакос будет принимать Брагу.