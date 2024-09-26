В Лиге Европы 2024-2025 стартовал основной раунд. В отличие от прошлых сезонов команды не распределяются на группы, а соревнуются в одной большой таблице на 36 клубов, сообщает 24 Канал.
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Провальный старт Динамо
В среду, 25 сентября, прошли первые девять матчей первого тура. Среди них была и игра с участием единственного представителя Украины – киевского Динамо.
Команда Александра Шовковского "принимала" в Гамбурге Лацио. Несмотря моментами неплохую игру Динамо без шансов уступило римлянам, пропустив трижды еще до перерыва.
Центральной битвой дня можно назвать матч между Ниццей и Реал Сосьедадом. Команды обменялись голами перед перерывом и расписали ничью. Также свой первый матч сыграл и один из фаворитов соревнования Манчестер Юнайтед.
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Подопечные тен Хага дома упустили победу над Твенте – 1:2. А вот другой претендент на трофей Порту удивил в Норвегии, уступив Буде-Глимту. Отыграли свои матчи еще три будущих соперника Динамо.
Галатасарай на классе одолел ПАОК с Тайсоном и Кендзера. А вот Хоффенхайм был близок к поражению от Мидтьюлланда, но спасся на последней минуте. Зато Ференцварош был бессилен против Андерлехта.
Все результаты Лиги Европы за 25 сентября:
- Динамо – Лацио 0:3
Голы: Диа, 5, 36, Деле-Баширу, 34.
- Манчестер Юнайтед – Твенте 1:1
Голы: Эриксен, 35 – Ламмерс, 68.
- Ницца – Реал Сосьедад 1:1
Голы: Росарио, 45 – Барренечеа, 18.
- Галатасарай – ПАОК 3:1
Голы: Баба, 48 (автогол), Акгюн, 76, Икарди, 90+5 – Константелиас, 67
- Буде-Глимт – Порту 3:2
Голы: Гег, 12, Хауге, 40, 62 – Омородион, 8, Гюль, 90.
- Мидтьюлланд – Хоффенхайм 1:1
Голы: Осорио, 42 – Мерштедт, 90.
- АЗ Алкмаар – Эльфсборг 3:2
Голы: ван Боммель, 44, 50, Перротт, 74 (пен) – Ума, 23, Гедлунд, 53.
- Андерлехт – Ференцварош 2:1
Голы: Версхарен, 60, Дольберг, 66 (пен) – Траоре, 86.
- Лудогорец – Славия 0:2
Голы: Юрасек, 37, Хитил, 65.