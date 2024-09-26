В Лиге Европы 2024-2025 стартовал основной раунд. В отличие от прошлых сезонов команды не распределяются на группы, а соревнуются в одной большой таблице на 36 клубов, сообщает 24 Канал.

По теме Суперкомпьютер назвал неожиданных фаворитов Лиги Европы-2024/2025: что прогнозирует Динамо

Провальный старт Динамо

В среду, 25 сентября, прошли первые девять матчей первого тура. Среди них была и игра с участием единственного представителя Украины – киевского Динамо.

Команда Александра Шовковского "принимала" в Гамбурге Лацио. Несмотря моментами неплохую игру Динамо без шансов уступило римлянам, пропустив трижды еще до перерыва.

Центральной битвой дня можно назвать матч между Ниццей и Реал Сосьедадом. Команды обменялись голами перед перерывом и расписали ничью. Также свой первый матч сыграл и один из фаворитов соревнования Манчестер Юнайтед.

Читайте также Немецкая полиция задержала фанатов Лацио с ножами накануне матча с Динамо

Подопечные тен Хага дома упустили победу над Твенте – 1:2. А вот другой претендент на трофей Порту удивил в Норвегии, уступив Буде-Глимту. Отыграли свои матчи еще три будущих соперника Динамо.

Галатасарай на классе одолел ПАОК с Тайсоном и Кендзера. А вот Хоффенхайм был близок к поражению от Мидтьюлланда, но спасся на последней минуте. Зато Ференцварош был бессилен против Андерлехта.

Все результаты Лиги Европы за 25 сентября:

  • Динамо – Лацио 0:3
    Голы    : Диа, 5, 36, Деле-Баширу, 34.
  • Манчестер Юнайтед – Твенте 1:1
    Голы    : Эриксен, 35 – Ламмерс, 68.
  • Ницца – Реал Сосьедад 1:1
    Голы    : Росарио, 45 – Барренечеа, 18.
  • Галатасарай – ПАОК 3:1
    Голы    : Баба, 48 (автогол), Акгюн, 76, Икарди, 90+5 – Константелиас, 67
  • Буде-Глимт – Порту 3:2
    Голы    : Гег, 12, Хауге, 40, 62 – Омородион, 8, Гюль, 90.
  • Мидтьюлланд – Хоффенхайм 1:1
    Голы    : Осорио, 42 – Мерштедт, 90.
  • АЗ Алкмаар – Эльфсборг 3:2
    Голы    : ван Боммель, 44, 50, Перротт, 74 (пен) – Ума, 23, Гедлунд, 53.
  • Андерлехт – Ференцварош 2:1
    Голы    : Версхарен, 60, Дольберг, 66 (пен) – Траоре, 86.
  • Лудогорец – Славия 0:2
    Голы    : Юрасек, 37, Хитил, 65.