В Лиге Европы 2024-2025 стартовал основной раунд. В отличие от прошлых сезонов команды не распределяются на группы, а соревнуются в одной большой таблице на 36 клубов, сообщает 24 Канал.

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Провальный старт Динамо

В среду, 25 сентября, прошли первые девять матчей первого тура. Среди них была и игра с участием единственного представителя Украины – киевского Динамо.

Команда Александра Шовковского "принимала" в Гамбурге Лацио. Несмотря моментами неплохую игру Динамо без шансов уступило римлянам, пропустив трижды еще до перерыва.

Центральной битвой дня можно назвать матч между Ниццей и Реал Сосьедадом. Команды обменялись голами перед перерывом и расписали ничью. Также свой первый матч сыграл и один из фаворитов соревнования Манчестер Юнайтед.

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Подопечные тен Хага дома упустили победу над Твенте – 1:2. А вот другой претендент на трофей Порту удивил в Норвегии, уступив Буде-Глимту. Отыграли свои матчи еще три будущих соперника Динамо.

Галатасарай на классе одолел ПАОК с Тайсоном и Кендзера. А вот Хоффенхайм был близок к поражению от Мидтьюлланда, но спасся на последней минуте. Зато Ференцварош был бессилен против Андерлехта.

Все результаты Лиги Европы за 25 сентября: