Жребий для Шахтера и с кем сыграет Трубин: все пары 1/16 финала Лиги Европы

Донецкий клуб начинает свой путь в новом евротурнире этого сезона. "Горнякам" придется одолеть бронзового призера Франции на первой стадии плей-офф.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. На этой стадии примут участие 16 команд, пишет 24 канал.

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Донецкий Шахтер является одним из участников этой стадии благодаря тому, что занял третье место в группе Лиги чемпионов. Как и другие команды из ЛЧ, подопечные Марино Пушича были несеяными при жеребьевке.

Соперником дончан и других третьих мест ЛЧ стали команды, которые в группах Лиги Европы заняли второе место. Жребий подарил Шахтеру непростого соперника, "горнякам" придется сойтись с французским Марселем.

Все пары 1/16 финала Лиги Европы:

Фейеноорд (Нидерланды) – Рома (Италия)

Милан (Италия) – Ренн (Франция)

Ланс (Франция) – Фрайбург (Германия)

Янг Бойз (Швейцария) – Спортинг (Португалия)

Бенфика (Португалия) – Тулуза (Франция)

Брага (Португалия) – Карабах (Азербайджан)

Галатасарай (Турция) – Спарта (Чехия)

Шахтер (Украина) – Марсель (Франция)

Матчи этой стадии пройдут 15 и 22 февраля. Первые игры состоятся на полях несеянных команд, вторые – на стадионах сеяных. Победители выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к восьми победителям групп ЛЕ:

Ливерпуль (Англия)

Вест Хэм (Англия)

Брайтон (Англия)

Вильярреал (Испания)

Байер (Германия)

Аталанта (Италия)

Рейнджерс (Шотландия)

Славия (Чехия)

. Финал Лиги Европы 2023-2024 назначен на 22 мая. Решающий матч состоится в столице Ирландии Дублине на стадионе "Авива".