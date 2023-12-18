У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні пройшла процедура жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. На цій стадії візьмуть участь 16 команд, пише 24 канал.

До теми Починається найцікавіший етап: результат жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ-2023/2024

Донецький Шахтар є одним із учасників цієї стадії завдяки тому, що посів третє місце в групі Ліги чемпіонів. Як і інші команди з ЛЧ, підопічні Маріно Пушича були несіяними при жеребкування.

Суперником донеччан та інших третіх місць ЛЧ стали команди, що в групах Ліги Європи посіли друге місце. Жереб подарував Шахтарю непростого суперника, "гірникам" доведеться зійтись із французьким Марселем.

Всі пари 1/16 фіналу Ліги Європи:

Феєнорд (Нідерланди) – Рома (Італія)

Мілан (Італія) – Ренн (Франція)

Ланс (Франція) – Фрайбург (Німеччина)

Янг Бойз (Швейцарія) – Спортінг (Португалія)

Бенфіка (Португалія) – Тулуза (Франція)

Брага (Португалія) – Карабах (Азербайджан)

Галатасарай (Туреччина) – Спарта (Чехія)

Шахтар (Україна) – Марсель (Франція)

Матчі цієї стадії пройдуть 15 та 22 лютого. Перші ігри відбудуться на полях несіяних команд, другі – на стадіонах сіяних. Переможці вийдуть в 1/8 фіналу, де доєднаються до вісьмох переможців груп ЛЄ:

Ліверпуль (Англія)

Вест Хем (Англія)

Брайтон (Англія)

Вільярреал (Іспанія)

Баєр (Німеччина)

Аталанта (Італія)

Рейнджерс (Шотландія)

Славія (Чехія)

Довідка. Фінал Ліги Європи 2023-2024 призначений на 22 травня. Вирішальний матч відбудеться у столиці Ірландії Дубліні на стадіоні "Авіва".