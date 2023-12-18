У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні пройшла процедура жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. На цій стадії візьмуть участь 16 команд, пише 24 канал.
До теми Починається найцікавіший етап: результат жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ-2023/2024
Донецький Шахтар є одним із учасників цієї стадії завдяки тому, що посів третє місце в групі Ліги чемпіонів. Як і інші команди з ЛЧ, підопічні Маріно Пушича були несіяними при жеребкування.
Суперником донеччан та інших третіх місць ЛЧ стали команди, що в групах Ліги Європи посіли друге місце. Жереб подарував Шахтарю непростого суперника, "гірникам" доведеться зійтись із французьким Марселем.
Всі пари 1/16 фіналу Ліги Європи:
- Феєнорд (Нідерланди) – Рома (Італія)
- Мілан (Італія) – Ренн (Франція)
- Ланс (Франція) – Фрайбург (Німеччина)
- Янг Бойз (Швейцарія) – Спортінг (Португалія)
- Бенфіка (Португалія) – Тулуза (Франція)
- Брага (Португалія) – Карабах (Азербайджан)
- Галатасарай (Туреччина) – Спарта (Чехія)
- Шахтар (Україна) – Марсель (Франція)
Матчі цієї стадії пройдуть 15 та 22 лютого. Перші ігри відбудуться на полях несіяних команд, другі – на стадіонах сіяних. Переможці вийдуть в 1/8 фіналу, де доєднаються до вісьмох переможців груп ЛЄ:
- Ліверпуль (Англія)
- Вест Хем (Англія)
- Брайтон (Англія)
- Вільярреал (Іспанія)
- Баєр (Німеччина)
- Аталанта (Італія)
- Рейнджерс (Шотландія)
- Славія (Чехія)